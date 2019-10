Pablo Cortés: “Tenemos muchas bajas para el partido, pero no es excusa. Confío en los que están”

Martes, 15 de octubre de 2019

Pablo Cortés, entrenador del Salamanca UDS, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que mañana miércoles disputará su equipo en la Copa RFEF frente al Móstoles.

Semifinal de Copa RFEF: ojalá dure mucho eso de jugar todos los miércoles porque significará que nos está yendo bien en la copa. El club se puso como objetivo disputar esta copa para que en un futuro estemos en la Copa del Rey. El Móstoles juega muy bien al fútbol y tiene las ideas claras. Nos lo va a poner difícil.

Diferencia de categoría del rival: no es un rival fácil. Es complicado porque es un equipo diseñado para ascender. Tienen un juego combinativo muy bueno, presionan al rival, etc. Hemos analizado al rival y no nos podemos fiar. Tenemos que afrontar la eliminatoria con la exigencia de la pasada.

Presencia de jugadores del filial: lo estamos bien. Los jugadores del filial están para aportar. Lo he hablado con ellos y son conscientes de que no suben por subir, sino porque se lo merecen por su trabajo. Varios están entrando en la dinámica del primer equipo por su trabajo y puede que mañana jueguen.

Goleadores del filial para suplir a Uxío: Altube ha entrenado estos días con nosotros y tenemos intención de que mañana esté. He visto su evolución desde pequeño y es un jugador que lo conozco perfectamente. Vargas también está haciendo un trabajo muy bueno. Ese carácter competitivo suyo es una seña de identidad. Será Altube el que suba para este partido.

Idea de partido: sabemos que si ellos no disponen de momentos con balón sufren. Es un rival que se maneja bien con balón pero que sin el sufren. Tenemos que estar fuertes en la presión para que no se sientan cómodos.

Jugar tras las lesiones de Uxío y Galván: estamos con Uxío y le arropamos. Es parte del equipo. Lo de Galván no es fractura. Por Chatón tenemos que esperar. Estamos teniendo muchas lesiones. Carpio sigue recuperándose, Mella tenía un golpe, Gio un esguince, etc. Tenemos bajas pero no es excusa. Hay que afrontarlo de la mejor manera posible con los jugadores que están sanos. Ubis ya está al cien por cien y hay que pensar en ello, no en los que no están.

Correr riesgos: Gio no va a estar. Serrano tampoco. Mella sigue con dolor en el pie. Carpio ha entrenado con el grupo, pero es precipitado que vaya citado mañana. Es lo que digo. Dentro de los jugadores hay que pensar en los que están. Confío en que los que están lo van a hacer bien.

Siete jugadores de la primera plantilla sobre el campo: somos conscientes e intenaremos manejar la situación de la mejor manera posible para no cometer infracciones. El partido más importante hasta ahora es el de mañana y a partir del jueves será el del domingo. Solo pensamos en el próximo partido.

Cambio de dinámica: somos conscientes de que había una necesidad de resultado tras las tres derrotas. Pienso que si juegas bien estás más cerca de la victoria. En el partido del otro día nos tocó defender mucho. Ellos dispararon dos tiros a portería a pesar del acoso y derribo. Aguantamos bien, aunque tenemos que dar un paso adelante en ataque.