Agua serás

Jueves, 24 de octubre de 2019

El último libro de J. M. Barbot no ha ganado ningún premio. Mejor, le digo. Exagerao, me dice. Y es que estamos ante un mapamundi de literatura manantial que no sale de las ganas sino del talento. Y de un calentón que solamente es alacrán con multitud de paisajes cuando tienes cuarenta años y no has dejado de ser Ulisses.

Premios: yo un día metí la pata hasta más arriba del escroto apaciguao y me embadurnaron de improperios. No sé por qué me dio la vena de defender la literatura frente al politiqueo del vicepresidente más corrupto que ha dado este país desde el Conde Duque de Olivares, el que le preparaba las Corinnas a Felipe IV. Virgencita (y aquí me acuerdo de la virgen que a la hora de dormir después de subir a los cielos, se da la vuelta y le dice a su muchacho “bendiciones” y me piensa) la que se armó. Y lo peor de todo es que no reparé en que hay poetas que zurcen sólo para los premios y los escriben en su bandera para la feligresía, como Rafael de León y Manuel Quiroga para Marifé de Triana.

Dos sicarios salieron con lanzallamas de glándulas con toxina y vértigo contra un intruso que no tenía ni idea de lo que es un premio. Bueno, yo había organizado hace muchos años la redención poniendo en marcha el “Premio Antonio y Manuel Machado”. Juntos los dos hermanos, lejos ya las putas vecinitas de Desengaño, antes de que el banquero March depositase en Londres un fortunón para Mola y su golpe de Estado. Y había convencido al anciano Gerardo Diego para que presidiese el jurado con los de su quinta, casi todos restos de aquella aventura “Alforjas para la poesía” del millonario franquista Conrado Blanco. En la primera edición llegaron de todo el mundo 720 ejemplares. ¿Quién les decía a Gerardo y sus hermanos de leche que se los leyesen? Pues el mismo que había metido el hocico luego donde no debía. Qué manía de brincar frente a la perversión. No sé qué fue de los sicarios del corrupto junto a la arcangélica bandera de Marifé de Triana. Ninguno se dio cuenta del aroma de un señor mayor que sólo intentaba ordenar aquel abuso.

Tengo un libro en las manos, como decía en TVE el catedrático Luis de Sosa cuando andaba yo por los 20 años (no confundir con Lope de Sosa el de las perdices). El libro que tengo en las manos es “Agua serás y lo olvidaste” un polígamo más fecundo que los óvulos de la cuñada de Miguel Delibes, con una cercanía muy geográfica a su autor J. M. Barbot.