El hackathon más grande del mundo aterriza en Salamanca del 18 al 20 de octubre

Martes, 15 de octubre de 2019

El jurado elegirá a dos equipos ganadores locales, que pasarán a la fase final para poder optar al premio mundial, que será asistir a un lanzamiento de la NASA

La consultora multinacional de negocio Everis ha apostado por la innovación en gestión de infraestructuras y ha abierto ya el plazo de inscripción para participar en el Space Apps Challenge de la NASA, el hackathon más grande del mundo, que llegará a Salamanca del 18 al 20 de octubre.

La consultora multinacional de negocio Everis será la sede encargada de acoger la segunda edición de NASA Space Apps Challenge 2019 que tendrá lugar de manera simultánea en 5 ciudades entre ellas Salamanca. El evento tendrá lugar del 18 al 20 de octubre. Space Apps es el hackaton global más grande del mundo, que involucra a miles de ciudadanos que trabajan con datos que proporciona la NASA para proponer soluciones innovadoras a los desafíos a los que nos enfrentamos en la Tierra y el Espacio.

En esta ocasión, Space Apps Salamanca contará con la presencia de expertos en el sector como jurado, así como Ana María Fermoso García, catedrática Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca; Montserrat Mateos Sánchez, profesora encargada de Cátedra de Facultad de Informática Universidad Pontificia de Salamanca; Javier Castellanos Calabrés, Robot Factory Manager RPA en Orange España y fundador de El Rincón del Vago; José Miguel Mateos Roco, de decano de Ciencias de la Universidad de Salamanca; Javier Millán González, director de la oficina de Everis en Salamanca; y Rogelio Valencia Rivera, responsable del área de RPA de Everis Salamanca e investigador del Proyecto Arqueológico Calakmul, México.

El jurado elegirá a dos equipos ganadores locales. Estos dos equipos pasarán a la fase final para presentar su proyecto ante el jurado de la NASA. El premio mundial, será asistir a un lanzamiento de la NASA.

Además del reto, Everis tiene previsto realizar una formación con el objetivo de que los participantes puedan mejorar la presentación oral de sus proyectos al jurado. Esta formación ‘Defiende y Comunica tu Solución a la NASA’ tendrá lugar el mismo sábado del evento.

Durante dos días, los equipos trabajaran en sus proyectos para dar solución a los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente y ayudarán a mejorar la vida en el planeta Tierra y contribuir a misiones de exploración en el espacio. Las categorías que el desafío propone este año están centradas sobre las siguientes temáticas: Earth’s Oceans, Our Moon, Planets Near And Far, To The Stars, Living In Our World.

Las soluciones a los problemas pueden tener varias soluciones y presentarse en múltiples formatos y no necesariamente a través de aplicaciones móviles. Los participantes, podrán dar rienda suelta a su imaginación y escoger el formato que mejor represente su propuesta dentro de los requisitos del reto.