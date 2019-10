Se cumple una década de la 2ª y definitiva marcha del Calvario de Juan de Juni de Ciudad Rodrigo

Lunes, 14 de octubre de 2019

Al hilo de la marcha de Ciudad Rodrigo del Obispo Raúl Berzosa, la murga Amanece que no es poco cantó el pasado mes de febrero en sus coplas carnavaleras, al ritmo de la canción Un velero llamado libertad de José Luis Perales, que ‘Vete a saber/si no nos pasa en este pueblo una vez más,/como el Calvario aquel de Juan de Juni,/no volverá, na, na, na... no volverá’.

Aunque fuera tratando la preocupación por la ausencia de Obispo, esa mención de la murga Amanece que no es poco ha sido una de las últimas ocasiones hasta la fecha (sino la última) en que los mirobrigenses se han acordado de forma pública del famoso grupo escultórico de El Calvario de Juan de Juni (abreviado popularmente como ‘el Juan de Juni’), después de haber sido una de las principales reivindicaciones durante la década anterior, con manifestación incluida en Valladolid.

Lo cierto es que, pese al deseo real de los mirobrigenses de que vuelva El Calvario, el tiempo ha ido pasando sin novedades en el frente, de tal modo que hace apenas unas semanas se ha cumplido ya una década desde su segunda y definitiva marcha de Ciudad Rodrigo, que fue además en plan clandestino (se sacó de noche).

Como saben en mayor o menor medida los mirobrigenses, Juan de Juni creó el grupo de El Calvario ex profeso para el Convento de San Francisco de Ciudad Rodrigo, a partir de un encargo de Antonio del Águila. El Calvario permaneció en el citado Convento desde su creación en 1556 hasta la Guerra de la Independencia, cuando se trasladó al Palacio de Los Águila para evitar su destrucción.

En el Palacio estuvo durante casi dos siglos, muchas veces ‘olvidado’ por los mirobrigenses, hasta que volvió al primer plano cuando en 1997 fue adquirido por el Ministerio de Cultura a la familia Bernaldo de Quirós por 77 millones de pesetas, según las informaciones de aquella época. Dos años después, en 1999, se produjo su primera marcha de Ciudad Rodrigo hasta el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, del cual se dijo que Miróbriga iba a ser Subsede tras la compra del Palacio por parte de Caja Duero, que lo cedió al Ministerio.

Tras esa primera marcha, hubo varias movilizaciones, sin éxito, tanto en Ciudad Rodrigo como en Valladolid, en las que tuvieron protagonismo especial los integrantes del grupo El Manantial, que llevaron a cabo incluso escenificaciones reivindicativas, en las que se preguntaban de paso cuál iba a ser el futuro para esta tierra.

La única vuelta al hilo de Las Edades del Hombre

El Juan de Juni regresó a Ciudad Rodrigo en 2006 al hilo de Las Edades del Hombre que tuvieron lugar aquel año en la ciudad. El Calvario no formó parte de la magna muestra de la Catedral, sino que fue protagonista de una exposición de diez piezas del Museo Nacional de Escultura titulada El entorno escultórico de Juan de Juni que se pudo ver en el Palacio de Los Águila, y que fue inaugurada por la que era en aquel entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, dos semanas antes de la apertura de Las Edades.

En principio, El Calvario se iba a marchar cuando concluyeran Las Edades, en diciembre de aquel mismo año, pero el grupo escultórico prolongó su estancia en Ciudad Rodrigo sine die. Esa etapa concluyó finalmente el 31 de agosto de 2009, de forma repentina y en plena madrugada, cuando fue llevado de nuevo hasta el Museo de Escultura de Valladolid (junto al resto de piezas de aquella muestra), de donde no ha vuelto a salir.

En esta larga década que ha transcurrido, el Juan de Juni ha sido puesto sobre la mesa en algunos momentos, como por ejemplo en 2014, cuando el PSOE pidió su vuelta con motivo del Año Franciscano, así como el pasado mes de mayo, cuando durante la campaña electoral para las Municipales, también el PSOE incluyó en su programa que seguirían reivindicando que el Palacio sea Subsede del Museo Nacional de Escultura con el Juan de Juni incluido.

Asimismo, en febrero de 2018 los grupos políticos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se lo reivindicaron directamente en una reunión en Madrid al que era por aquel entonces Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, a quién se pidió que el Ministerio cumpliese el convenio regulador del Palacio, creando la prometida Subsede y devolviendo a la ciudad El Calvario. Sin embargo, hasta la fecha, ni se está ni se espera que el Ministerio cumpla lo acordado hace ya más de dos décadas.