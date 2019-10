Ampliado hasta el día 21 el plazo para solicitar bonificaciones en la Escuela de Música

Lunes, 14 de octubre de 2019

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha ampliado hasta el próximo lunes 21 de octubre el plazo de solicitud de bonificaciones por parte de los alumnos de la Escuela Municipal de Música Juan Esquivel de Barahona. Como bonificación general, tendrán un descuento del 30% todos los alumnos empadronados junto a sus unidades familiares en Ciudad Rodrigo durante todo el curso.

Además, habrá una bonificación adicional de otro 30% para aquellos alumnos que formen parte de unidades familiares cuya renta no supere ciertos límites: en el caso de familias de 1 miembro, que no superen 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI); cuando sean 2 miembros, que no superen 2 veces el SMI; cuando sean 3, 2,5 veces; cuando sean 4, 3 veces; cuando sean 5, 3,5 veces; y cuando sean 6 miembros, 4 veces. Cuando sean 7 miembros o más, se aumentará el límite en 0,25 veces el SMI por cada miembro adicional.

El modelo de solicitud de bonificación se puede recoger en la propia Escuela de lunes a viernes por las mañanas de 9.30 a 13.30 horas, y por las tardes si se solicita cita previa (a través del teléfono 662 10 18 96). De igual modo, el modelo se puede descargar de la página web del Ayuntamiento. Las solicitudes se deben presentar en el Registro General del Ayuntamiento, o a través de la Sede Electrónica municipal.