El colegio Salesiano San José de Pizarrales comienza su segundo proyecto Erasmus+

Lunes, 14 de octubre de 2019

Dos profesoras del colegio, Mónica Gil y Ana B Ramos, han viajado a Finlandia para reunirse con docentes de los otros centros y preparar las actividades del primer año de proyecto

El Colegio Salesiano San José de Pizarrales ha comenzado un nuevo proyecto Erasmus+ con alumnos, esta vez con tres países: Finlandia, Alemania y Eslovenia. Los alumnos, además de trabajar diferentes perspectivas de democracia -tema principal del proyecto- tendrán la oportunidad de viajar a los tres países extranjeros, así como de ser anfitriones en su colegio en el próximo curso 2020-2021.

La primera movilidad ya se ha fijado en esta reunión y tendrá lugar en enero de 2020, cuando alumnos de 4 ESO viajarán a Finlandia y convivirán con los alumnos extranjeros y familias finesas.

La profesora Ana Belén (coordinadora del proyecto), asegura que “es una suerte poder conocer el sistema educativo finlandés y que nuestros alumnos formen parte del mismo durante su estancia allí “

Su primera experiencia en proyectos europeos con alumnos comenzó en 2017, siendo coordinadores de su proyecto ‘Explore your city and culture with Apps’ en el que trabajaron con un colegio de Italia y otro de Letonia.

Tras finalizarlo, dado el éxito del mismo así como la gran satisfacción que los alumnos participantes y sus familias han mostrado hacia este tipo de experiencias, el centro considera importante seguir apostando por abrir sus puertas a Europa.