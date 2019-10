El PP critica que el Equipo de Gobierno no baje las ordenanzas como solicitaban antes

Comunicado del Grupo Municipal Popular Tras la celebración de la Comisión Mixta de Participación Ciudadana en la que se han tratado las ordenanzas para la aprobación de impuestos y tasas para el año 2020 queremos manifestar: 1. Nos alegramos de que se mantengan prácticamente tal y como lo dejó el Partido Popular, que durante ocho años no subió los impuestos. 2. Nos sorprende que después de criticarlo tanto, ahora les sirva al PSOE y a sus socios de gobierno y ya no piensen que con estas ordenanzas no se genera empleo ni se apoya al comercio etc. Del mismo nos parece vergonzoso que ahora que gobiernan ya no propongan la bajada de la tasa de alcantarillado o la contribución (el IBI) como llevan reclamando tanto tiempo, engañando a los ciudadanos. 3.Lamentamos que a pesar de la tan aireada participación y transparencia y el anunciado cambio de modelo con respecto a otros años, hayan llevado una propuesta ya elaborada como se ha hecho siempre y además pactada solo con PSOE, Tu Aportas y Ciudadanos excluyendo al Partido Popular de la negociación 4. Lamentamos que se haya expulsado a los Medios de Comunicación de la comisión, quienes incluso debieran estar representados en la misma como un colectivo más de la ciudad. Este es el cambio tan necesario que prometían. Grupo Municipal Popular