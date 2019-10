El Ciudad Rodrigo rompe de penalty el pleno del líder y sigue imbatido, pero abonado al empate

Domingo, 13 de octubre de 2019

El Ciudad Rodrigo ‘estropeó’ en la tarde del domingo en el Francisco Mateos el expediente perfecto que tenía hasta la fecha el líder del Grupo B de la Regional de Aficionados en este arranque de temporada, el Villa de Simancas, que había contabilizado por victorias los 5 partidos que había disputado.

La mancha de los mirobrigenses en el expediente visitante fue en concreto un empate, que permite al Ciudad Rodrigo mantener su propia imbatibilidad, pero al mismo tiempo prolonga la estrechísima relación que están teniendo en este arranque liguero con las tablas (4 en 6 partidos, siendo como se puede suponer el rey en este apartado), lo que está provocando que se alejen de los puestos de cabeza (aunque evidentemente esto no ha hecho más que comenzar).

Lo cierto es que el temor que podía infundir el Villa de Simancas por este arranque perfecto de temporada pronto se disipó ya que, salvo el madrugador gol que les puso por delante, los vallisoletanos no fueron para nada mejores que el Ciudad Rodrigo, que una vez más tuvo como principal ‘problema’ que esto sigue consistiendo en meter goles, es decir, que de poco sirve tener mucha posesión y mover el bien el balón (que se hizo en unas cuantas fases), si luego cuesta finalizar, y cuando se finaliza, no se hace del todo bien.

De hecho, la igualada de los mirobrigenses se consiguió desde el punto de penalty gracias a un ‘regalo’ en forma de mano de un jugador del Villa de Simancas en su área. A partir de ahí se inició una carrera un poco alocada por parte de ambos equipos por ver quién se hacía con el triunfo (ninguno se conformaba con el empate). En ese desenlace ‘pudieron pasar tantas cosas’ que al final no pasó nada, y la tarde acabó en lo que se puede considerar, en su conjunto, un justo empate.

Curiosamente, se trata de la segunda vez consecutiva que el Ciudad Rodrigo le hace una gracia al Villa de Simancas en el Francisco Mateos: el pasado mes de mayo, a cuatro semanas para el final liguero, los mirobrigenses ganaron a los vallisoletanos -que venían en otra buena racha- cuando éstos soñaban con colocarse segundos en la tabla.

Aquella victoria fue gracias a una remontada tras un guión que se inició de forma ‘similar’ en la tarde dominical: se adelantó el Villa de Simancas en la primera parte, y el Ciudad Rodrigo empató cuando quedaba más o menos un cuarto de hora para el final. Sin embargo, esta vez no hubo golpe de efecto final, pese a lo cual la parroquia mirobrigense se marchó satisfecha al ver que los suyos, aunque les cueste ganar, siguen ofreciendo una buena imagen.

Donde sí ganó el Ciudad Rodrigo, y al final con cierta diferencia, fue en la liga de las amarillas que puso en marcha el árbitro. Exactamente, ganaron 7-4 después de que al colegiado -que no influyó en el resultado ni cometió errores ‘graves’, pero no estuvo cómodo- se le fuera un poco de las manos el partido. Eso hizo que el público (hubo bastante afición visitante) se caldease, pero afortunadamente esta vez no hubo incidentes entre aficionados de uno y otro lado como en mayo.