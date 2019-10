Víctor Manuel combina en Salamanca sus nuevas creaciones y sus éxitos

Sábado, 12 de octubre de 2019

“Editar un trabajo con canciones nuevas es como un náufrago en una isla desierta que arroja una botella al mar con un mensaje dentro”, afirma

El cantante Víctor Manuel ha actuado este sábado en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca para presentar en concierto su nuevo trabajo ‘Casi nada está en su sitio’, aunque no faltaron sus anteriores éxitos.

Se trata del primer álbum de canciones originales de Víctor Manuel desde ‘No hay nada mejor que escribir una canción’ (2008). El propio Víctor describe muy bien el proceso: “Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio, ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones”.

“Tengo una ilusión parecida a cuando vi a mis hijos dar los primeros pasos y se me iban los brazos hacia ellos para evitar que se cayesen. Así me siento hoy. Editar un trabajo con canciones nuevas es como un náufrago en una isla desierta que arroja una botella al mar con un mensaje dentro”, afirmaba el artista.

Este nuevo álbum incluye trece canciones, entre las que se encuentran “Allá arriba al norte”, “Vaya regalo”, “No me digas” o “Digo España”.

Fotos de Lydia González