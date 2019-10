Viernes, 11 de octubre de 2019

Los blanquinegros solo han conseguido vencer un partido en siete jornadas y esperan poder obtener un resultado positivo en Las Pistas

Unionistas busca revertir su mala dinámica ante el Tudelano en Las Pistas (sábado, 17:00 horas). Los blanquinegros solo han conseguido vencer un partido en siete jornadas y esperan poder obtener un resultado positivo en casa para poder empezar a salir de los puestos de descenso del Grupo 2 de Segunda División B.

Además, el rival es propicio para el equipo charro, puesto que los de Jose Mari Lumbreras no atraviesan por su mejor momento al encadenar varios duelos sin vencer. Por su parte, Aguirre no podrá contar con Guille Andrés y Álvaro Romero, mientras que lo más probable es que Carlos de la Nava no sea titular este fin de semana por “cuestión de confianza” tras la lesión. Sin embargo, Zubiri volverá al eje de la zaga tras cumplir sanción en el derbi.

En definitiva, Unionistas tiene que dar un paso al frente y mejorar en las dos áreas para poder respirar con más alivio en un arranque liguero que no ha sido el soñado.