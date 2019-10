Salamanca suma 200 casos de trombosis al año, una patología que se puede prevenir en muchos de ellos

Domingo, 13 de octubre de 2019

Difundir entre la población qué es la trombosis y concienciar sobre la importancia de saber reconocer los síntomas y cómo se puede prevenir es el principal objetivo del Día Mundial de la Trombosis que se celebra cada 13 de octubre desde 2014.

En el Hospital de Salamanca se atienden cada año alrededor de 200 casos de trombosis venosa, una enfermedad que causa un elevado número de muertes pero que se puede prevenir. Así lo afirma Francisco Santiago Lozano Sánchez, jefe del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Complejo Asistencial Universitario, que reconoce que “la trombosis es un problema importante pero se puede prevenir en un número elevadísimo de casos”.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que una de cada cuatro muertes que suceden en el mundo se debe a afecciones relacionadas con la trombosis. En España, la trombosis venosa afecta a 160 personas por cada 100.000 habitantes y, como apunta el doctor Lozano Sánchez, “ahora muere más gente en España por problemas cardiovasculares que por cáncer y, dentro de ellos, la trombosis posiblemente es una de las causas principales de morbilidad en todas las enfermedades cardiovasculares”.

En la actualidad, la trombosis venosa profunda se trata con anticoagulantes, fundamentalmente con heparina de bajo peso molecular. Desde hace varios años, los pacientes pueden recibir los anticoagulantes en su domicilio y no tienen que quedar ingresados, “se hace un tratamiento ambulatorio y esto ha supuesto una revolución porque casi el 70% de los pacientes puede seguir con eficacia y seguridad el tratamiento en su casa”, asegura.

Según indica el doctor Lozano, “solo cuando ciertas trombosis son más graves o los facultativos consideran que se pueden complicar quedan unos días ingresados, no más de tres, cuando hace 20 años era necesaria la hospitalización durante dos semanas”, algo a lo que contribuye la salida de nuevos anticoagulantes orales.

Prevención

“Si prevenimos, no hay que tratar”, afirma el doctor Lozano para incidir en la importancia de la línea preventiva y en que tener un estilo de vida saludable es primordial. “No fumar, no tener obesidad, si tienes alguna enfermedad contralarla, no comer grasas para no tener hipercolesterolemia, hacer ejercicio adecuadamente y beber agua”, según señala, son algunas medidas que hay que adoptar para prevenir la trombosis, aunque también subraya que hay estudios que ponen de manifiesto que España es uno de los dos mejores países de Europa en los que se hace la profilaxis “aunque todavía hay mucho campo de mejora”.

Día Mundial de la Trombosis desde 2014

Desde hace cinco años, cada 13 de octubre se celebra el Día Mundial de la Trombosis, una de las enfermedades más comunes y mortales de occidente y también una de las menos conocidas.

La razón de haber elegido el 13 de octubre para esta efeméride, se debe al nacimiento de Rudolf Virchow, que fue el médico que descubrió y describió la patología de la trombosis, haciéndola conocida y entendible para todos hoy en día. La triada de Virchow corresponde a los tres factores que se le puede atribuir la formación de un trombo.

Esta celebración está enfocada a incrementar el conocimiento del público y de los profesionales de la salud de los coágulos de sangre potencialmente mortales en las piernas y los pulmones, los factores de riesgo, los síntomas y la importancia de la prevención.