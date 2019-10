Viernes, 11 de octubre de 2019

Cecale pide a la Diputación de Salamanca que convoque la Mesa del Diálogo Social

Aparicio ha insistido en que Confaes "no se tiene que poner de acuerdo con ninguna otra organización" para estar presente y que es la Institución quien tiene en sus manos que no sea Salamanca "la única Diputación provincial que no conforme la mesa"

Santiago Aparicio y Juan Manuel Gómez / Europa Press