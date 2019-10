Pablo Cortés, sobre la baja de Chatón: “Tenemos que esperar porque no sé el alcance de su lesión”

Viernes, 11 de octubre de 2019

El entrenador del Salamanca UDS habló ante los medios de comunicación sobre toda la actualidad del club en la previa del derbi ante el Guijuelo

Pablo Cortés, entrenador del Salamanca UDS, habló ante los medios de comunicación sobre toda la actualidad del club en la previa del derbi ante el Guijuelo.

Semana de derbi: “Después de la semana pasada con la clasificación de la Copa y el derbi que ganamos hemos salido reforzados, pero tenemos que seguir y ganar en Guijuelo, que va a ser un partido muy complicado”.

Municipal: “Es un equipo que es muy fuerte en su campo y queremos ser superiores al rival y debemos hacer un muy buen partido para poder conseguirlo”.

Enfermería: “Ubis ya está entrenando con el grupo y jugó unos minutos ayer, pero hay que ir despacio con él. Carpio sigue recuperándose y con Chatón tenemos que esperar porque no lo sé. He mirado el móvil y no tenía ninguna novedad sobre la lesión”.

Sergio Molina: “No es un jugador de la plantilla y solo pienso en ellos”.