Denuncian que “hace días que no se puede repostar en la gasolinera de la Puerta Zamora”

Jueves, 10 de octubre de 2019

Aseguran no tener “ninguna explicación”, ya que la tienda para pagar y comprar productos sí está abierta

Los vecinos de Salamanca han empezado a denunciar que “hace días que no se puede repostar en la gasolinera de la Puerta Zamora”. Además, los afectados aseguran a este medio -que ha comprobado que los coches aparcan, pero no repostan- no tener “ninguna explicación”, ya que la tienda para pagar y comprar productos sí está abierta.

Esta situación se viene produciendo de forma reiterada desde hace un tiempo y el malestar en los salmantinos comienza a palparse al elevar la voz para contar lo que sucede en el céntrico establecimiento, aunque algunas fuentes relatan que es “por falta de suministro”.