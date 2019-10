El Grupo Socialista en la Diputación denuncia la pasividad tras cien días de gobierno

Jueves, 10 de octubre de 2019

“La provincia no se puede permitir a que la Diputación de Salamanca esté parada haciendo solo campaña electoralista”, señalaban los socialistas

Los socialistas Fernando Rubio y Manuel Ambrosio denunciaron esta mañana en una rueda de prensa la pasividad en la Diputación de Salamanca tras cien días de gobierno. “La provincia no se puede permitir a que la Diputación de Salamanca esté parada haciendo solo campaña electoralista”, señalaban los socialistas.

Durante su comparecencia trataron también una serie de incumplimientos del equipo de gobierno en la institución provincial en materia de inversiones. “Se aprobaron cinco millones de euros para la colocación de depuradores y a fecha de hoy ni siquiera se ha producido la retención del crédito. Seis millones de euros se destinaron para servicios de banda ancha y no hay ni siquiera encargado un estudio. Ocho millones de euros para el plan de carreteras que aún están sin tramitar ni aprobar por el pleno. Los planes están sin ejecutar y ello significa que a primeros de año habrá un remanente de tesorería de unos setenta u ochenta millones de euros. No hay equipo, no hay continuidad y hay una frustración generaliza de la provincia de Salamanca y de los alcaldes que preguntan que pasa con la banda ancha, con el abastecimiento de agua, con el arreglo de sus carreteras, etc”, apuntaban Fernando Rubio y Manuel Ambrosio.

Fotos: Lydia González