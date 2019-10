El concejal del PP, Raúl Hernández, cuestiona el motivo del cierre del Centro de Ocio

Jueves, 10 de octubre de 2019

El concejal Popular Raúl Hernández, responsable del Centro de Ocio Juvenil en la pasada legislatura, ha criticado duramente la decisión del actual Equipo de Gobierno de cerrar las instalaciones de dicho centro y ha manifestado su preocupación porque los jóvenes de la ciudad se hayan quedado sin una alternativa a los pisos alquilados y a la ocupación de los cajeros para reunirse con sus amigos de cara al invierno que se avecina.

Hernández ha manifestado que su grupo llevó al primer Pleno de la legislatura, una moción para que se volviera a abrir, con urgencia, el Centro de Ocio, porque era un proyecto importante que surgió como iniciativa con la en la legislatura socialista de hace ocho años y que luego desarrolló el equipo Popular, sin embargo se ha dolido de que el Partido Popular se quedara solo en la defensa de esa moción que considera que era muy importante para los jóvenes de la ciudad de Béjar.

Raúl Hernández ha manifestado que se ha pasado el verano y cien días de gobierno socialista sin que ningún grupo se haya preocupado de volver a ese proyecto o a otro dirigido a los adolescentes y ha acusado al actual Gobierno de tener como único objetivo “cerrar, desmantelar y destruir la herencia que hemos dejado en los ocho años que ha gobernado el PP en Béjar”.

El alquiler de pisos y locales, una problemática peculiar de la ciudad

Ha acusado de total desconocimiento al nuevo equipo y al concejal responsable en la actualidad del Centro de Ocio, ha señalado que el Centro Juvenil seguro que se podía mejorar, pese a que se había ido adaptando y evolucionando en sus programaciones, pero no debía haberse cerrado y dejado a los jóvenes sin alternativa para el tiempo de ocio. Ha citado a la Alcaldesa señalando que en verano dijo que se fueran a la piscina o a realizar actividades al aire libre, pero ha recordado que llega el mal tiempo y ahora la alternativa que tendrán estos jóvenes será estar en lugares en los que por edad no pueden estar, o reunirse en cajeros automáticos, como ya ha ocurrido en los días que ha llovido, o una peor alternativa aún, que preocupaba sobremanera a su grupo y a todas las personas que trabajan en el mundo asociativo juvenil, el alquiler de pisos por estos adolescentes.

Raúl Hernández ha hecho hincapié en que en Béjar se lleva muchos años luchando contra este alquiler de pisos o locales por chicos cada vez más jóvenes, un problema que ha manifestado que es muy peculiar de esta ciudad y que se había conseguido casi erradicar entre los jóvenes de la franja de edad de 12 a 14 años y encauzarlos hacia un ocio alternativo que no era ir al Centro de Ocio a jugar a la Play, como decía la Alcaldesa, sino que había más de 300 niños y niñas que participaban en las actividades que se organizaban.

Ha señalado que en el mes de agosto se ha celebrado en el pabellón Sierra de Béjar una actividad de cultura asiática que se inició hace dos años en el Centro Juvenil, un taller de baile coreano y jornadas de convivencia de jóvenes de provincias limítrofes que se concentraban en Béjar en torno a ese tema. También se hacía una actividad extraescolar relacionada con la robótica, talleres de impresión en 3D, en los que hubo que hacer varios turnos debido a la afluencia de jóvenes, la Escuela de Ajedrez Municipal, que ha añadido que este año también se había anunciado allí y sin embargo ha dado comienzo en el Centro Municipal de Cultura San Francisco, sobre esta actividad, Raúl Hernández ha asegurado que el Centro de Ocio era el lugar idóneo para el desarrollo de esta actividad, tanto por la edad de los niños como por el aula de informática que permitía a los alumnos practicar con programas y juegos específicos, y ha acusado al actual equipo de “haber hecho las cosas sin pensar y sin haber visto la realidad de su funcionamiento”.

El Centro de Ocio Juvenil ha pasado con éxito dos auditorías​

“Cerraron a cal y canto y lo que les importa no es si hay subvenciones que se puedan perder, está cerrado por otros motivos”. El que fue responsable del Centro Juvenil ha afirmado que este centro, cuando recibió las subvenciones para su creación, pasó después con éxito dos auditorías externas realizadas por los organismos que las concedieron, una documental y otra presencial.

“En el mes de junio me amenazaban con que se iba a auditar el centro juvenil, me da vergüenza que digan que van a auditar un departamento que tenía un presupuesto de 4.000 euros, el presupuesto más escaso de cualquier departamento de un Ayuntamiento con 12 millones de euros, dinero dedicado a actividades, comprar material, pagar lo que se rompía. Imagínense desde julio a hoy estoy esperando los resultados de esa auditoría, a ver si voy a tener que llamar a los dos trabajadores y nos tenemos que repartir algo que haya por allí y que ellos hayan pagado incluso de su bolsillo, porque estoy impaciente por ver esas facturas en las que iban a rebuscar para ver el material que había. Ellos han dicho que había rumores que habían visto salir a gente con material de centro juvenil y la respuesta del Partido Popular fue que se fueran a la comisaría a denunciarlo, porque si fuera verdad, eso es un robo y se dice en la comisaría y no en un pleno o en una comisión”.

Ha acusado a la Alcaldesa de faltar a la verdad cuando dice que puede que haya que devolver las subvenciones como ocurrió con las pistas de tenis de La Cerrallana y el Consejo Superior de Deportes y le señala a la Alcaldesa dos caminos “denunciar al Consejo General de Deportes como iba a hacer el Grupo Popular o si alguien no ha hecho bien su trabajo, depurar responsabilidades” y ha añadido “No tenemos ningún miedo, como políticos, de nuestra gestión pasada, pero no utilicen esos argumentos para intentar engañar a los bejaranos y a las bejaranas, algún concejal en vez de seguir cobrando por esa delegación sin estar preparado, debería dejársela a algún compañero o que la coja la Concejala de Ciudadanos o los de Tú Aportas”.

Ha lamentado que no se haya evitado llegar a esta situación en el pleno en el que el Grupo Popular presentó la moción y ha añadido “ahora cada uno tendrá que ser consciente de sus posiciones y de lo que votamos en los plenos, han pasado cien días y nadie ha demostrado ninguna iniciativa o propuesta…algo así debería hacer reflexionar a los responsables políticos… un equipo sin ideas que no ha puesto, hasta el momento, ninguna alternativa sobre la mesa”.

Raúl Hernández ha manifestado que su grupo no tiene previsto volver a presentar la moción porque él personalmente es contrario a ello, ya que considera que la postura de Ciudadanos y de Tú Aportas fue una postura cómoda que les dejó solos porque quisieron cubrirle las espaldas al Partido Socialista y “han tenido también tres meses para demostrar que a ellos les importaba el Centro Juvenil, el ocio alternativo de los jóvenes y lo que hacen los adolescentes de la ciudad en sus horas libres y hasta el día de hoy tampoco han hecho propuesta alguna, ni para mejorar la nuestra ni nueva… podían haberlo hecho en las comisiones, en otros plenos o dirigiéndose a nosotros para hablar”.

El que fue concejal responsable del Centro de Ocio ha contado que fueron numerosos los ayuntamientos que se pasaron por las instalaciones para copiar el modelo y adaptarlo a sus localidades, incluso algunos gobernados por equipos socialistas.

Hernández ha finalizado su comparecencia ante los medios señalando que el retraso en poner en funcionamiento el Centro Juvenil es porque los asesores jurídicos ya le están advirtiendo al actual Equipo de Gobierno que tiene que dejar pasar un tiempo, porque no es por tema de devolver subvenciones “lo que pasa es que utilizan la política del calamar echan tinta para querer oscurecer su política de cerrar todo... espero que no sea por persecuciones de carácter personal, porque qué coincidencia que las dos personas que trabajaban en el centro juvenil, ninguna de las dos ya trabaja en este Ayuntamiento y espero que no se despida a alguien por haber ido en una candidatura del Partido Popular o por considerarse que alguien es más cercano a una ideología, porque al final lo van a pagar los jóvenes” y ha añadido “les preocupaba que hubiera una serie de recursos como aula polivalente, un aula de informática y salas de reuniones que se utilizaban por los diferentes colectivos bejaranos, clubes, asociaciones de madres y padres e incluso el propio Ayuntamiento ha impartido cursos de formación en sus aulas, dentro de programas de formación y de inserción; parece ser que les molestaba que los controlasen personas que no eran los que ellos querían. Espero que no sea verdad lo que hemos escuchado y que no empiece a ser sede oficial de asociaciones y acabe en manos de ciertos grupos…”.