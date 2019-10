La Alcaldesa defiende la profesionalidad de su concejala de Sanidad Ana V. Peralejo

Lunes, 7 de octubre de 2019

En respuesta al balance de los cien primeros días de Gobierno Socialista de la anterior concejala de Sanidad y Servicios Sociales, Mª del Castañar Rodilla; la Alcaldesa, Elena Martín Vázquez, ha comparecido ante los medios de comunicación acompañada del concejal de esta área, Antonio Cámara, para dar explicaciones sobre las acusaciones de Rodilla.

Después de calificar de “erráticas” las declaraciones de la oposición, ha señalado que no es cierto que la concejalía de Igualdad no se haya puesto en marcha, pues desde junio se han mantenido reuniones con los grupos de mujeres de la ciudad y se ha activado la mesa por la igualdad y además se ha programado, como herramienta de educación en Igualdad, un taller de marionetas para niños y niñas a lo largo del mes de octubre. La Alcaldesa ha manifestado “confiemos en que esta vez entiendan los antiguos gobernantes del Partido Popular qué es educar en igualdad, donde perfectamente caben talleres para hacer galletas o para hacer marionetas y donde también da un poco igual de donde vengan los fondos, lo importante es saber emplearlos, porque no es luchar contra la violencia de género y en defensa de la igualdad leer un manifiesto al que sólo asistimos algunos o algunas de las concejalías de turno, ni organizar cursos de defensa personal para las potenciales víctimas, esto último será enseñar a las mujeres a defenderse de posibles agresiones, pero nunca trabajar en la educación por la igualdad y por la erradicación de la violencia de género porque para nada se enfoca en un potencial agresor. Como vemos son formas muy diferentes de entender la violencia de género y la educación en igualdad”.

En lo referente al edificio rehabilitado en la calle Mansilla de Béjar, la Alcaldesa ha señalado que está casi terminado pero que falta pintar las zonas comunes y el cableado en algunos puntos, pero lo más destacable es que ha asegurado que los informes de la trabajadora social para la ocupación son de 2017 y están obsoletos, ya que las adjudicaciones anteriormente realizadas por el PP, en la actualidad no cumplen con las condiciones o algunas de las personas han renunciado a la cesión. El concejal Antonio Cámara ha añadido que dicho informe ha sido actualizado y ya se ha adjudicado uno de los apartamentos a una persona, sólo a falta de la firma de una cesión en precario, para que el usuario no tenga que pagar los 300 euros que corresponderían por ley, ya que la Alcaldesa ha señalado que el alquiler de 50 € y el derecho a compra en 10 años “es ilegal”. Según la Alcaldesa, la cesión en precario es la forma avalada por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento para que los usuarios del inmueble sólo tengan que pagar los consumos de energía y el mantenimiento de las zonas comunes.

Una cesión en precario consiste en la cesión de la vivienda por parte del Ayuntamiento para que sea utilizada sin contraprestación alguna, sin contrato, sin pagar renta y sin fijar término alguno de devolución.

Elena Martín ha acusado a Rodilla de faltar a la verdad en lo referente a la negación de prestar ayuda para quitar los paños colgados en la Calle Mayor por los comerciantes. Y ha manifestado no comprender a qué se refiere Rodilla, cuando habla de las contrataciones de personal, pues ha manifestado que es verdad que en estas fechas llegan subvenciones que están pedidas con anterioridad y se ha contratado con dichas subvenciones, añadiendo “ si el año que viene usted o su partido ven que no se han solicitado estas subvenciones podrán recriminarnos o acusarnos de algo, mientras tanto podría yo recordarles que algunas subvenciones se perdieron en ejercicios anteriores por no solicitarse a tiempo o en forma y algunas otras conseguidas en la anterior etapa de Gobierno Socialista hubo que devolverlas por no hacer un buen uso de ellas, como en las pistas de tenis de La Cerrallana por un valor de 300.000 euros”.

En cuanto a la actividad dentro del vivero de empresas del polígono la Alcaldesa ha dicho que su equipo está tan preocupado por ello como lo está el Grupo Popular en la oposición, añadiendo que algunos de los empresarios que han dejado aquel espacio lo han hecho para trasladarse al centro de la ciudad y “cuando vino a solicitar alguna ayuda para realizar este cambio tan ventajoso, apenas recibió atención, como él mismo me ha relatado”.

Elena Martín Vázquez, también ha aludido al movimiento de empresas interesadas en instalarse en el polígono industrial afirmando “desde mediados de julio hasta finales de septiembre ha sido exactamente el mismo que el registrado desde enero hasta junio, ninguno” y ha añadido que las posibilidades de ocupar las 11 parcelas que quedan, con los requisitos que impuso el anterior Gobierno no es viable y es por eso por lo que el actual Equipo de Gobierno está creando unas nuevas condiciones más asequibles para facilitar la ocupación de las parcelas.

La Alcaldesa ha continuado con el punto referente a la Sanidad, criticando directamente la gestión de Rodilla al frente del área, acusándola de “absoluta inacción en materia de defensa de la Sanidad Pública de Béjar, ni de sus instalaciones”, asegurando que “jamás” se la ha visto ni a ella “ni a sus compañeros” acompañando a la ciudadanía o a los profesionales en sus actos reivindicativos. Y ha señalado a las políticas del Partido Popular como las responsables de haber dejado la Sanidad de Béjar en una situación precaria.

También ha puesto de manifiesto que ella misma ha convocado al Consejo de Salud, que se ha reunido hace pocos días, aunque sea prerrogativa de la Coordinadora del centro, motivada por su interés en estar en primera fila de sus demandas y carencias y ha echado de menos al Alcalde de Lagunilla que no acudió, “parece que a los alcaldes del PP no les interesan los temas de la Sanidad Pública”.

Elena Martín también ha afirmado que a dicha reunión del Consejo de Salud acudió con voz y sin voto, la concejala de Sanidad, Ana V. Peralejo, porque ha manifestado que, por su profesión, es conocedora de muchos de los problemas sanitarios y ha defendido su profesionalidad como un valor añadido al desempeño de las funciones de la concejalía, independientemente del tiempo que pueda dedicarle.

La Alcaldesa ha finalizado su comparecencia dirigiéndose a la Sra. Rodilla para decirle que deje “en el cajón de la vergüenza” el asunto de los honores y distinciones, que siempre se han votado en conjunto las propuestas de la Comisión Mixta de Participación Ciudadana y el Pleno sólo debe ratificarlas y ha añadido que no es la primera vez que se ha propuesto al Dr. Jesús Cid y ha sido rechazado por el PP.