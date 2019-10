Santolino se queda sin gasolina a 15 kilómetros de meta y pierde una hora en el Rally de Marruecos

Lunes, 7 de octubre de 2019

El salmantino sufrió un problema con el tapón de gasolina tras el repostaje y se quedó ‘tirado’ a pocos kilómetros del final

Lorenzo Santolino ha pasado de la cara a la cruz en un día. Tras su excelente primera etapa en el Rally du Maroc, este domingo le ha tocado sufrir una cara más amarga, aunque puede seguir en carrera. Un problema con el tapón del depósito ha arruinado lo que estaba siendo una buena etapa cuando, a 15 kilómetros del final, la Sherco del salmantino se ha quedado sin gasolina.

Santolino partía en el grupo delantero a la segunda etapa, 435 kilómetros en total y 286 de especial cronometrada. Tras una gran actuación el sábado, había llegado a meta en séptima posición, pero por la mañana la organización sancionaba al ganador de etapa, Pablo Quintanilla, por saltarse una neutralización, lo que le daba a Santolino el sexto puesto. Ese fue su lugar de salida este domingo y Santolino tomó un buen ritmo, dejando pasar los kilómetros. Sin embargo, en el repostaje de mitad de etapa algo iba a fallar.

“Estaba rodando bien, en el kilómetro 230 teníamos repostaje, y diez kilómetros después de salir noté que algo iba mal, que perdía gasolina. Había perdido el tapón del depósito y se me salía la gasolina, he desconectado los depósitos traseros y he puesto un plástico, y aunque se seguía saliendo, lo he podido arreglar. He vuelto a conectar con el grupo delantero, pero a falta de 15 kilómetros me he quedado sin gasolina. He tenido que esperar a un compañero, Michel Metge, que venía atrás, para que me diera un poco y he perdido una hora”, ha contado el piloto que está contento con el ritmo que ha tenido en carrera y con poder seguir probando.

De este modo, Santolino, que iba en el puesto 11 antes de quedarse sin gasolina, ha marcado uno de los últimos tiempos del día. Por suerte, ha llegado a meta y puede continuar, porque la etapa 2 y 3 son tipo maratón, sin asistencia entre ellos: una avería o un pinchazo hubiera sido peor porque hubiera tenido que abandonar. La victoria de etapa ha sido para Joan Barreda (Honda). Este lunes, tercera etapa con 360 kilómetros contra el cronómetro en tres sectores.