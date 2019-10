Roberto Aguirre: “Volvemos a sufrir un error escandaloso, se ve desde cualquier punto del campo”

Domingo, 6 de octubre de 2019

El entrenador de Unionistas habló sobre la polémica jugada en el 1-0, obra de Gio, que cambia el partido

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas habló sobre la polémica jugada en el 1-0, obra de Gio, que cambia el partido.

Error arbital: “Me cuesta repetirme, empezar repitiendo lo de la pasada jornada, pero es verdad que es difícil de digerir. Volvemos a sufrir un error escandaloso, se ve desde cualquier punto del campo. Salimos de una en la jornada anterior, y entramos en esta con las mismas consecuencias. Y no puedo seguir más con ese tema, porquue me desgastaría”.

Sensaciones: “Nos faltó en zona de área, darle brillo para acabar con situaciones de gol, pero hemos tenido el partido muy controlado. Hemos ocupado muy bine los espacios, dominamos, y cuando nos teníamos que adueñar el balón llegábamos al área. Si hubiéramos salido con empate no habría salido contento. Lo único que puedo reprochar a los jugadores es que a raíz del gol quizá nos dejamos llevar por la frustración cuando aún quedaban unos minutos. Felicitar a los jugadores, porque hicimos muy buen partido, e inclinándolo siempre para poder llevarnos los tres puntos”.

Acción polémica: “Los jugadores me han dicho que había salido el balón, les decía que no nos teníamos que quedar parados, pero tenía las de perder yo porque se había visto descarado que había salido. Pasó lo mismo la semana pasada, uno por mucho tiempo que lleve en el fútbol es difícil que te pase esto, y ha vuelto a pasar. Cuesta digerirlo, y cuesta aceptarlo. Todos tenemos errores, pero estas decisiones tan claras...no sé dónde estaba el asistente, e incluso el árbitro. No he encontrado nadie que no me haya dicho que ha visto salir el balón con claridad”.

Dos seguidos: “Para nada nos vamos a poner el cartel de ser maltratados arbitralmente. Esto lo superamos, llegaremos a jugar con el Tudelano y nos tiene que pasar por donde sea cualquier decisión arbitral, porque nos vamos a superar. Trabajaremos la semana para mentalizar al futbolista de que no podemos hacer nada con esto. Lo que es extraordinario es sufrir esto, con dos decisiones tan claras y que hagan tanto daño en un partido. Nos prepararemos para ganar aquí el próximo partido”.

Dolor de la derrota: “El rival hace una semana era la Cultural, todo lo que habíamos trabajado, el comportamiento de los jugadores en el campo...todo eso se nos fue al traste. En un derbi, partido de rivalidad, volvemos a hacer lo mismo que hicimos con la Cultural, más autoritarios, con un punto de superioridad mayor...y al final tienes ese efecto negativo. Te duele con ese plus. El daño está ahí, pero queda ahí y a partir de ahora a trabajar por el siguiente partido desde mi mensaje de que cuesta aceptarlo”.

Romero: “Álvaro Romero está en el hospital, es el golpe, pero es que se las traía. Estamos pendientes de lo que nos pueda decir”.

Matthieu: “Muy buen partido de Mathieu. Cuando hablamos del contenido, podía hacer mucho daño. Lo hizo desde el primer momento, una pena que no acabase la jugada en gol, o incluso los últimos pases. En el segundo tiempo igual, aunque jugamos menos en campo contrario”.

Clasificación: “No me gusta estar en el descenso. Queremos estar más arriba, con más puntos. Nos enrabieta, y queremos salir de ahí. Aunque cuesta digerir esto, hay que buscar ganar el siguiente partido. Hacemos muchas cosas para ganar, incluso en la derrota”.