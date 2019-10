Pablo Cortés, sobre la polémica jugada del primer gol: “No se ve, no sé decir si el balón está fuera o dentro”

Domingo, 6 de octubre de 2019

El técnico del Salamanca UDS analizó en la rueda de prensa posterior al partido la victoria de su equipo en el derbi charro

Pablo Cortés, entrenador del Salamanca, analizó en la rueda de prensa posterior al partido la victoria de su equipo por dos goles a cero en el derbi charro frente a Unionistas.

Polémica del uno a cero: no se ve. No sé decirte si está dentro o fuera. Si el línea no lo ve nosotros menos.

Victoria: es una inyección de moral y autoestisma. Veníamos de dos partidos con buen juego sin resultados y es un punto de inflexión. El trabajo se está viendo reflejado pero hay que seguir.

Contento con el equipo: ha habido momentos del encuentro en el que hemos dominado y otros en los que hemos sido dominados. Hay momentos en este tipo de partidos en el que los rivales empujan y nosotros debemos controlar el juego en diferentes aspectos. Hemos estado concentrados durante todo el partido. En el segundo tiempo hemos salido favorecidos en el intercambio de golpes.

Gio: tenemos que tener paciencia con él, pero las oportunidades las está aprovechando. El otro día hizo un gran partido frente al Burgos y hoy salió de revulsivo. Es joven y estamos para ayudarle.

Valoración de Unionistas: ellos han estado intensos, encima de nuestros jugadores y no nos han dejado encontrar el pase fácil. Cerraban mucho los espacios. Es un equipo con mucho orden defensivo. Todos los equipos de Aguirre se identifican por ello.

Ambiente del derbi: espectacular por nuestra parte. Nos han animado desde antes de llegar y lo agradecemos de corazón. Siempre están apoyándonos. Sobre la afición de Unionistas ya lo dije el otro día que vendrían. Lo hablaba con Gorka que cada año que pasa hay más cordialidad entre aficiones.

Mejoras en el equipo: mayor paciencia en la elaboración del juego. Tenemos que tener más paciencia en situaciones en las que el equipo está defendiendo en zonas muy juntas. Creo que estamos creciendo en el equilibrio entre ataque y defensa. Es lo que nos obsesionaba tras caer derrotados en esos partidos. Defensivamente estamos dando pasos hacia adelante y se está viendo reflejado en que encajamos menos.

Titularidad de Kristian y Medina: todos han tenido una buena participación. Ellos dos ya jugaron el jueves y vimos el partido que hicieron. Kristian venía haciéndolo bien y por las características del partido pensamos que podría hacerlo bien.

Sin imágenes del partido: lo siento mucho, pero no tengo nada que decir porque no es mi competencia. Bastante tengo yo para preocuparme por lo deportivo.

Cánticos despectivos por parte de ambas aficiones: dentro de la cordialidad siempre se escapan esos comentarios. No tengo que decir nada más.