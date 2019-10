Piojo y su regreso al Helmántico: “Vuelvo como una vez más. Ni se me pasa por la cabeza lo que viví el año pasado allí”

Domingo, 6 de octubre de 2019

Piojo, jugador charro y capitán de Unionistas, aseguró que “habrá 7.000 personas que están bien educadas y otras 200 o 300 que no” en una entrevista con SALAMANCA RTV AL DÍA en la previa del derbi.

Piojo, jugador charro y capitán de Unionistas, aseguró que “habrá 7.000 personas que están bien educadas y otras 200 o 300 que no” en una entrevista con SALAMANCA RTV AL DÍA en la previa del derbi.

Sensaciones: “Es cierto que llegamos necesitados de puntos, pero no porque sea un derbi. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo y queremos desquitarnos de lo que pasó el sábado”.

Influye la Cultural: “No de cara al siguiente partido, pero es una derrota que nos ha dolido muchísimo. Si el árbitro no se invente ese penalti, a la Cultural le hubiera costado un mundo hacer gol”.

Salamanca UDS: “Otros años me fijaba mucho más en ellos porque tenía más amigos allí y siempre te informas de lo que le pasa a tus amigos, pero este año conozco a muy pocos. Sé que tienen mucho potencial, pero la Segunda B es muy complicada. No creo que el Salamanca haya jugado mejor a principio de Liga que ahora”.

Afición no va: “El año pasado no nos afectó y el equipo dio la cara. Tuvimos ocasiones para ponernos 0-2 y respetamos las dos decisiones de ir o no. Nosotros vamos a ir aplaudir a los que estén en el campo y lo mismo que con los que no”.

Insultos el año pasado: “Vuelvo como una vez más. Ni se me pasa por la cabeza lo que viví el año pasado allí. Si el míster decide que esté en el once voy a competir al máximo. La educación que tenga cada uno… yo no lo puedo controlar y eso lo tiene que hacer cada uno en sus casas. El año pasado hubo una frase que se salió de contexto y a nadie le gusta que le gusta nada en un campo de fútbol. Hay cosas que hay que dejar al margen… Habrá 7.000 personas que están bien educadas y otras 200 o 300 que no”.