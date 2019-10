Conocimos a Jimmy Liao allá por el año 2000, gracias a su libro “Desencuentros”. Habla de una chica que siempre que sale de casa se dirige siempre hacia la izquierda, y un chico que vive en la otra punta de la ciudad y cuando sale a la calle elige siempre la derecha. Nos encantó su sencillez y profundidad – al fin y al cabo todos entendemos que a vida es un posible encuentro- pero especialmente la ilustración. Caímos enamoradas de este ilustrador taiwanés al que ya nunca dejamos de seguir.

Descubrimos que había superado una dura enfermedad y había plasmado su sufrimiento en otro libro ilustrado, “Hermosa soledad”, y que hablaba como nadie de las personas que sienten que aún no han encontrado su sitio en el mundo, pero lo harán. Devoramos “El pez que sonreía” y “El sonido de los colores”, nos emocionaron sus “Abrazos” y “Soy feliz, no me preocupo”.

Y entonces ahora llega a nuestras manos su último libro “Si no te gusta leer, no es culpa tuya” y no podemos dejar de agradecer a la editorial Bárbara Fiore que sigue editándole, año tras año, con tanto mimo, compartiendo con todos sus lectores, que también somos fans, su talento para aunar de una manera extraordinariamente conmovedora y poética el lenguaje de las palabras y de las imágenes que es, a la vez, el lenguaje de la emoción.

¿Y por qué os contamos todo esto? Porque a comienzos de octubre Jimmy Liao estará por primera vez de visita en España. El motivo es la inauguración el próximo 8 de octubre de la exposición dedicada a su obra, Lo esencial y lo invisible en el Museo ABC. Y admás el día 11 a las 18:00 estará en la Fnac de Callao (Madrid) para encontrarse con todos los que han disfrutado y se han encontrado entre las páginas de sus libros; para compartir unos minutos mágicos con los que han llorado, reído, pensado y se han emocionado de mil maneras al leerle. No podéis faltar. Será una ocasión única.

Gracias Jimmy LIao, gracias Bárbara Fiore, por tanto.

Rebeca Martín García