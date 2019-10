Sábado, 5 de octubre de 2019

El Salamanca UDS y Unionistas se enfrentan llenos de urgencias en su quinto duelo de la historia en un Estadio Helmántico que registrará una magnifíca entrada

Derbi de puerta grande o enfermería. El Salamanca UDS y Unionistas se enfrentan en su quinto duelo de la historia en un Estadio Helmántico que registrará una magnifíca entrada en la tarde del domingo (17:00 horas). Ambos equipos llegan al duelo muy necesitados de puntos y les urge cambiar de dinámica para alejarse de los puestos de descenso, por lo que el que pierda -si es que no hay empate- saldrá muy tocado de la contienda, mientras que el ganador podrá fardar de triunfo hasta el próximo mes de febrero en la vuelta.

En los últimos dos precedentes, los de Roberto Aguirre han conseguido romper con su racha de derrotas de sus primeras veces en Tercera División, aunque los de Pablo Cortés siguen sin conocer lo que es irse con la cabeza gacha en sus disputas ante el máximo rival. En esta ocasión, el Salamanca UDS parte como favorito -lo que viene siendo tradición-, a pesar de que su tendencia no está siendo la mejor del mundo en las últimas fechas del calendario liguero.

En cambio, Unionistas ha podido revertir su mal arranque de competición, pero su mejoría no se refleja en la tabla de clasificación y necesita asestar un golpe a su ‘enemigo’. Por otro lado, una victoria visitante en el Helmántico haría saltar por los aires el feudo charro y la continuidad de Pablo Cortés en el banquillo podría quedar en entre dicho… por muy lejano que pueda llegar a parecer en este momento.

Además, ambos equipos llegan con bajas a la cita, dado que el Salamanca UDS no podrá contar con Chatón, Carpio y Ubis por lesión, por lo que el once del domingo será muy similar al de El Plantío hace una semana: Sotres; Tirlea, Borja, One, Crespo; Jehu, Amaro, Serrano; Rafa Mella, Hugo Díaz y Uxío da Pena. Por su parte, Hugo Díaz es la única ‘duda’ al estar tocado, pero jugará de inicio si no sufre ningún contratiempo. Mientras, la gran ausencia será la del mexicano Martín Galván, que reconoció a este medio, que cree “no jugará el derbi”. De este modo, el ‘10’ sumará su tercer duelo seguido ante Unionistas sin partir como titular, pero tendrá minutos con el paso de la tarde.

En Unionistas, la sanción de Zubiri condiciona la alineación de Aguirre, al igual que la más que posible ausencia de Carlos de la Nava, que arrastra molestias. Sin embargo, Javi Navas, tocado, forzará la máquina para partir desde la banda derecha. En los del fútbol popular hay más dudas, pero es probable que partan con Brais; Piojo, Pedro López, Ayoza, Góngora; Ribelles, Portilla, Matthieu; Javi Navas, Romero y Grande.

En definitiva, Salamanca va a vivir un ambiente espectacular en el derbi, aunque la afición de Unionistas ha decidido no acudir en bloque al campo por segundo año consecutivo. Una situación muy distinta a la de la local, que alentará a su equipo desde las 15:00 horas con el recibimiento al bus.

El que gane saldrá a hombros del Helmántico… y el que pierda no sabe la que se le viene encima durante los próximos meses. Disfruta, Salamanca.