Aumenta el número de personas sin hogar en Salamanca

Domingo, 6 de octubre de 2019

Cáritas llegó a atender un total de 422 casos de gente que no tenía donde vivir durante el 2018

El número de personas sin hogar sigue aumentando en Salamanca año tras año, ya que Cáritas llegó a ayudar a un total de 422 personas que no tenían donde vivir durante el pasado 2018. No obstante, dicha situación es muy posible que se siga incrementando a lo largo del presente año, aunque aún no hay cifras oficiales al respecto.

Como -negativamente- viene siendo tradición, la cifra entre 2017 y 2018 pasó de 380 a 422, lo que significa que 42 seres humanos tuvieron que solicitar ayuda por su falta de recursos para poder disfrutar de una vida digna.

Por otro lado, en total, el número de atenciones realizadas alcanzó las 1.624. El motivo de semejantes hechos es que la crisis que azotó a España de gran manera sumió a muchas personas en problemas, mientras que la inestabilidad que sigue sufriendo el país a la hora de encontrar empleo dificulta que la situación pueda mejorar.