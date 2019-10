Uxío da Pena, sobre el derbi: “Los compañeros me dicen que prácticamente es más importante este partido y el de vuelta que toda la temporada”

Sábado, 5 de octubre de 2019

El delantero del Salamanca UDS atiende a SALAMANCArtv AL DÍA en la previa de su primer derbi charro ante Unionistas este domingo en el Helmántico

Uxío da Pena, delantero del Salamanca UDS, atiende a SALAMANCArtv AL DÍA en la previa de su primer derbi charro ante Unionistas este domingo en el Helmántico.

Sensaciones: “Es muy especial llegar a Salamanca y vivir un derbi de semejante calibre. Estoy muy contento e ilusionado y queremos ganarlo”.

Ambiente: “Los compañeros me dicen que prácticamente es más importante este partido y el de vuelta que toda la temporada. La afición lo vive con mucha intensidad y ganarlo sería una gran alegría para ellos. Ahora que ganamos en la Copa Federación tenemos la ‘flechita’ hacia arriba y hay que aprovechar esa inercia”.

Vestuario: “Estamos bien. El punto de inflexión fue el Athletic de Bilbao en Lezama. El partido del Logroñés y el Burgos se pierden, pero hacemos más ocasiones que el rival y nos vamos con buenas sensaciones, a pesar de haber perdido. Hay que tener mentalidad ganadora y sabemos que el domingo nos jugamos mucho más que un partido”.

No va la afición de Unionistas: “Hace dos semanas cuando lo comunicaron me entristeció un poco y lo reflejé en Twitter. Es muy especial poder vivir un derbi en el Helmántico con las dos aficiones divididas, pero respetándose y no me gusta esta situación por cosas inmaduras y orgullo. Hay que intentar que la gente de Unionistas vaya a ver a su equipo”.

Hablar con su amigo Brais Pereiro: “Vamos a ir a tomar algo para activarnos y chincharnos un poco. Es un gran portero y no me cabe duda de que va a ser difícil batirle y él defiende a Unionistas y yo lo hago desde mi perspectiva de la UDS”.

Solo en ataque: “El delantero es la muestra evidente de que un partido fluye o no. El hecho de que haya tanto cambio en la alineación, que es normal dados los resultados, perjudica a todo delantero. No es lo mismo jugar con un extremo como Rafa Mella o Martín Galván y te tienes que habituar. No es que esté solo, pero hay veces que estoy un poco perdido y a la hora de improvisar. Es complicado adaptarse. La estructura del 4-4-2 le beneficia a cualquier delantero. Todo lo que sea jugar está bien”.

Vestuario: “No hay esa sensación. Te puedo asegurar que quitando el vestuario del Fabril de hace dos años no hay problemas. Desde fuera se hace ver que estamos los españoles y mexicanos por un lado y en absoluto. De hecho, interactuamos todos los días… No hay diferencias. Las costumbres y la educación va en la forma de ser de cada uno. Estamos encantados”.

Porra: “3-0, el primer gol es mío y luego marcan Hugo y Martín Galván”.