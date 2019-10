Martín Galván: “Creo que no voy a jugar el derbi”

Viernes, 4 de octubre de 2019

El futbolista mexicano reconoció que no espera ser titular en ‘su’ duelo ante Unionistas del próximo domingo

Martín Galván, el héroe de los derbis para el Salamanca UDS, atendió a SALAMANCA AL DÍA en la previa del duelo ante Unionistas y aseguró que cree que no jugará el derbi en el Helmántico.

Sensaciones: “Son buenas, positivas. Ayer en la Copa Federación tuvimos una victoria importante en el sentido de que nos inyecta mucho poder anímico y estamos preparados para lo que venga el domingo”.

No jugar el derbi: “Sí. Se han manejado las cosas de una forma y lo que yo pueda pensar viene sobrando… Creo que no voy a jugar el derbi. Siempre he estado consciente de lo malo y lo bueno que he hecho y la gente nunca va a saber lo que pasa en el día a día o lo que uno siente o si estoy enfermo… Sé lo que es Salamanca y sé cómo es la afición; de repente estoy bien y luego no. Cuando el entrenador me quiera poner estaré disponible”.

Jugador importante: “La gente es complicada en Salamanca y yo voy a estar al 100% si el entrenador me quiere poner. Hay compañeros que lo están haciendo muy bien y lo importante es ganar”.

Derbi especial por Martín Galván: “Uno siempre tiene ganas de jugar y está preparado para ello. Si se da, bien… Lo importante es ver a final de temporada que equipo subió o jugó el playoff. Es un partido importante, pero sólo es un partido”.

Críticas: “Los tres primeros partidos me he sentido muy bien, después pasan dos (choques) y parece que aparentemente las cosas las hago mal, aunque no ha sido así. Puedo poner mil excusas como que no estoy en mi posición, pero yo trato de rendir para lo que se me pide. Si tengo que jugar de central voy a buscar la forma de hacerlo. Estoy consciente de lo que he hecho y me siento muy bien. Le agradezco la oportunidad de ser capitán a Pablo (Cortés) y darme la libertad de estar libre en el campo”.

Puesto de extremo: “Es complicado porque no es mi posición. Es como si pones a Messi de lateral… Uno trata de hacer lo que pueda. Sé que no puedo desbordar, pero hago todo lo que está en mi mano”.

Decisión de Unionistas de no ir al partido: “Es importante que el ambiente sea bueno, pero si ellos siguen con esa actitud es cosa suya… Nosotros tenemos que preocuparnos de lo nuestro”.

Críticas por motivos extradeportivos: “A veces cansa porque hablan por hablar. Hay cosas que no son ciertas y buscan hacer daño, aunque a mí no me lo genera. No me pueden decir nada porque me he comportado y estoy bien; lo que pongan o no… me da igual”.

Dos bandos en el vestuario: “Es normal que nos juntemos por las culturas, pero no hay dos bandos. Eso es totalmente falso”.

Decidir su tercer derbi: “Tengo ganas y si me dan la oportunidad lo haré lo mejor posible”.

Porra: “Ganar. Un 2-0 con goles de Uxío y mío”.