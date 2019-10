Pablo Cortés: “No me creo que no vaya a venir nadie de Unionistas. Dijeron lo mismo el año pasado y luego vinieron algunos aficionados”

Viernes, 4 de octubre de 2019

El entrenador salmantino compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al derbi charro frente a Unionistas

Pablo Cortés, entrenador de Salamanca UDS, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al derbi charro frente al Unionistas de Salamanca.

Sensaciones antes del derbi: es un partido ilusionante y emocionante por todo lo que rodea el encuentro. Tanto a la plantilla como a la afición nos hace ilusión. Con ganas de que llegue el partido y ruede el balón.

Bajas: Ubis, Carpio y Chatón son baja seguro.

Versión del Salamanca UDS: espero el Salamanca de ayer y el que se vio en Burgos. Espero que sigamos igual porque se ha visto otra cara del equipo que queremos todo. Un equipo con intensidad, garra y coraje que ha crecido tácticamente con respecto a las primeras jornadas. Era consciente cuando ganamos de que tácticamente no estabámos para echarnos flores, pero hemos mejorado. A partir de aquí toca seguir creciendo porque tenemos margen de mejora.

Partido que espera: el juego de Unionistas es un juego que se identifica bien. Repliegue medio, juego directo, etc. Tienen una seña de identidad clara. Pueden cambiar en la formación e introducir variantes, pero sus señas de identidad están marcadas.

Rotaciones: ayer competimos, hoy recuperamos, mañana activamos y el domingo volvemos a competir. Si queremos pasar de eliminatorias en Copa tenemos que acostumbrarnos a ello.

Convocatoria: la daré el domingo, pero habrá algún jugador del filial.

Buenos recuerdos en los derbis: tengo buenos recuerdos más allá de las victorias. Quiero ver un buen ambiente, que nos apoye la afición y que desde la llegada nos empiecen a animar. Les necesitamos con nosotros. Si puede ser el mismo resultado que en mis otras experiencias pues mejor.

Recibimiento y llegada al estadio: tenemos que concretarlo y hablarlo con el club para que los jugadores no se despisten. Quiero que estamos concentrados en el partido. Venir en el bus y que te acompañe tu gente puede ser un plus. Debemos concretarlo todavía.

Postura de la afición de Unionistas: si no viene ellos habrá más gente que nos apoye a nosotros. No tengo más opinión. Si no viene pues mejor para nosotros, aunque no me creo que no venga nadie de ellos. El año pasado ya hubo algún infiltrado. Lo dicen y lo tienen que decir, pero estoy seguro de que alguno vendrá.

Titularidad de Martín Galván: el domingo lo veremos. Cualquiera que juegue lo hará bien, estoy convencido. No creo que a los jugadores de Unionistas les dé miedo escénico que juegue o no Galván.

Atentos al balón parado: lo preparamos contra cualquier equipo. Más allá del tipo de marcaje que hagamos está en la actitud. Se ha hablado, analizado y estamos en camino de mejorar esas acciones.