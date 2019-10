La popular Elena Tablada acerca a Salamanca el nuevo programa de entrenamiento Vixen Workout

Jueves, 3 de octubre de 2019

Destaca que, además de quemar hasta 1.200 calorías y de tener numerosos beneficios terapéuticos, “son clases que empoderan mucho a la mujer"

La popular Elena Tablada ha visitado este jueves Salamanca para presentar el nuevo programa de entrenamiento Vixen Workout a través de una Máster Class en la que ha dado a conocer los beneficios de esta modalidad de ‘dance fitness’ que, además de permitir quemar hasta 1.200 calorías, “tiene muchos fines terapéuticos”.

Como ha explicado Elena Tablada, “puede ayudar a la autoestima de la mujer, a gustarse, a mirarse en el espejo y saber que si ella no se gusta no le va a gustar a nadie. Son clases que empoderan mucho a la mujer". Se trata de clases "en las que empoderamos mucho a la mujer, hacemos que saquen el lado que nunca sacan, que a lo mejor lo sacan solo en la ducha de repente un día. Les animamos a que lo saquen aquí y por eso se hace con luces apagadas, como si fuera una discoteca, un show en vivo y todo el mundo vestido de negro, para que no haya distracción y que nadie piense que les están juzgando”.

El objetivo de este novedoso entrenamiento, que se realiza con “movimientos muy sexys” es “crear una comunidad de mujeres poderosas que se ayuden entre ellas y no se tiren".

Vixen Workout nace en 2012 en California a través de la bailarina Janet Jones. El sistema triunfa en EEUU pues recrea en cada sesión un ‘videoclip’ de las estrellas musicales más conocidas.

Fotos de Lydia González