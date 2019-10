Planteada la creación de un expediente para aclarar y tratar de cobrar más de dos millones de euros en deuda de dudoso cobro

Miércoles, 2 de octubre de 2019

El Partido Popular proponía la creación de este expediente mientras el PSOE afirma que Retgsa continua con estos procesos “no dejando prescribir buena parte de la deuda”

La portavoz del Partido Popular, Carmen Familiar, ha anunciado en el transcurso del Pleno Ordinario celebrado en la noche de este miércoles, y dentro del debate sobre la aprobación de la Cuenta General de 2018, que solicitara la creación de expediente de recuperación de saldos, con el fin de buscar una solución que pueda regularizar las cuantías denominadas como ‘Deudas de dudoso cobro’ que mantiene desde hace años el Ayuntamiento y que se sitúan en una cantidad superior a los dos millones de euros”.

Carmen Familiar apuntaba que desde su grupo “pediremos la creación de este expediente porque creo que es obligación del Equipo de Gobierno actual realice esta gestión ya que es una barbaridad la cantidad de dinero que se ha dejado de cobrar y va en detrimento de los ciudadanos” y recordaba como en la actualidad hay empresas y personas físicas asentadas en la ciudad que mantienen pagos pendientes de IBI o licencias municipales, y aludía a casos como el del Matadero municipal, que arrastra un impago en tributos superior a los 250.000 euros por parte de sus gestores privados en sus diferentes fases.

La alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, apuntaba que “estas deudas de dudoso cobro las llevamos arrastrando desde siempre. Hay muchísimas ocasiones que hay impuestos que no se cobran porque son imposible de conseguir ya que las empresas o se han disuelto, o han quebrado o han desaparecido, pero aun así Retgsa sigue a día de hoy tratando de cobrarlos basados siempre en la legalidad, no dejando prescribir la deuda”.

La sesión contaba a mayores con el anuncio de dos subvenciones, entre Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento, para mejoras en los centros escolares públicos de la ciudad, que se centrara en la reforma de una de las puertas de acceso y diferente mobiliario en el colegio Miguel de Unamuno y la creación de unos aseos y mejoras en el pabellón deportivo del Severiano Montero. A esto se sumaba el breve debate sobre la urgencia aplicada mediante una Comisión extraordinaria para la renovación del convenio de colaboración del Consistorio con el CD Peñaranda, algo sobre lo que la primera edil señalaba que “teníamos que aprobar ahora esta renovación aunque el cobro se realice más adelante”, además de la nueva licitación de una propuesta en oferta publica para la adquisición de diferentes equipos informáticos, algo que ya se ha realizado y que finalmente ha quedado desierta, por lo que ahora se revisaran nuevamente las condiciones para ponerlo nuevamente en marcha.

El debate volvía a suscitarse tras la queja que la portavoz Popular ha realizado en torno a la petición por escrito que su Grupo debe hacer de diferentes informaciones previamente a la celebración de Pleno. “No pedimos nada anómalo, hemos pedido a intervención información sobre pagos para traer a esta sesión y nos remiten a las instrucciones de la alcaldesa y hacerlo por escrito, algo que por ley no es para todos los asuntos así. La interventora es una trabajadora municipal y debería ser imparcial, espero que lo sea, pero la Ley está por encima de la alcaldesa, denota que hay opacidad”.

Carmen Ávila respondia contundente que “opacidad ninguna, en todo caso hay exceso de información ya que en ningún Ayuntamiento de la provincia que haga lo que hacemos nosotros. Tienen a su disposición todos los expedientes, no me digan que no es así, simplemente quiero saber lo que se solicita. En muchos casos se abusa de este equipo de gobierno para recibir información a cualquier hora. Me parece lamentable además que ponga en entredicho la imparcialidad de los Técnicos municipales, tendríamos que hablar de técnicos de administraciones públicas y éticas profesionales” y recordaba como la propia Carmen Familiar presentaba una petición de información para su Grupo en el Ayuntamiento en un documento sellado por la Junta de Castilla y León.

La moción presentada por Peñaranda en Común para la inclusión de la Policía Local en la gran base virtual Biogen, que recibía el apoyo total de todos, mientras que la moción presentada por el PP en relación al restudio de las Tasas de basuras, que contaba con el ok de PEC, Cs y PP mientras que el PSOE se negaba a ello dado que se ha presentado en la mediodía de este miércoles y ya no entraba en la sesión.

El pago medio a proveedores, situado en torno a los 40 días, la nueva señalización del conjunto de las Plazas, que aún queda pendiente o la limpieza de alcantarillado, que ya está siendo realizado, son algunos de los puntos tratados en la sesión de hoy que también abordaban diferentes Daciones de cuentas referentes en su mayoria al primer trimestre del presente año, que no generaban apenas debate, eran otros de los puntos del Pleno.