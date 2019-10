De la Nava, sobre los cánticos ofensivos de la afición del Salamanca UDS: “Nosotros no somos quiénes para pedirle nada a ellos”

Miércoles, 2 de octubre de 2019

El jugador charro asegura que los seguidores del máximo rival “se equivocaron” por los deleznables gritos hacia Piojo en el Helmántico la temporada pasada

Carlos de la Nava, jugador de Unionistas, está tocado y es duda para el quinto derbi de la historia entre su equipo y el Salamanca UDS del próximo domingo en el Estadio Helmántico.

Lesión: “Tuve una microrrotura, pero creo que la evolución está siendo buena. Todavía hay que esperar, vamos a tener cautela y debemos esperar a ver cómo evoluciona la situación. Tengo esperanzas de que todo vaya bien”.

Derbi como salmantino: “Ya he vivido varios y sé que es un partido especial, pero lo importante es estar recuperado de buena forma y estar al 100%. No quiero estar a medias”.

Momento de forma de ambos equipos: “Los dos equipos llegamos necesitados de puntos y creo que será un partido muy pareja que se va a decidir en pocos detalles. Ojalá caiga de nuestro lado”.

Hablar de ganar a los nuevos al máximo rival: “Sí. Tenemos ganas y sabemos que es un partido especial, pero no deja de ser un partido más y son tres puntos. Les hemos hablado a los nuevos del ambiente que se genera y queremos hacer un buen partido”.

Decisión de las peñas de no ir al partido: “Ya lo dijimos el año pasado y yo respeto todas las opiniones: a los que van y a los que no. Ya sabemos el sentimiento que tienen de que no les gustaría que se diese este partido y lo entendemos”.

Gustaría que fuera la afición: “Nosotros lo aceptamos y sabemos que tenemos su apoyo. Están en todos los partidos y da igual que estén en el campo o escuchándolo por la radio”.

Insultos a Piojo el año pasado: “Nosotros no somos quiénes para pedirles nada a ellos. Creo que se equivocaron ahí y mucha gente de su afición mostró su apoyo a ‘Pío’ y todo el mundo sabe lo que fue para el Salamanca y lo que es para Salamanca. El ambiente se está relajando, aunque creo que aún tiene que hacerlo más”.