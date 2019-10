Greta Thunberg... y sus cositas

—"No son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a nosotros, los niños".

"Pero a mí no me importa ser popular, me preocupo de la justicia climática y del planeta vivo".

—"No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Quiero que sientas el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que actúes".

—"Nuestra casa está en llamas. Estoy aquí para decirles que nuestro hogar está ardiendo"

"Me parece increíble que las personas que están aquí para hablar del cambio climático lleguen en jets privados", agregó, nos estamos "enfrentando a la sexta extinción masiva", señalando que cada día desaparecen 200 especies. “He dejado de viajar en avión por convicción, porque no quiero decir una cosa y actuar de otra manera".

—"La erosión del suelo fértil, la deforestación de los grandes bosques, contaminación del aire, pérdida de vida salvaje e insectos, la acidificación de los oceános, son problemas acelerados por un modo de vida que, en la parte más rica del mundo, vemos como un derecho"

—"Mi asperger me ayuda a no creer en mentiras" "El asperger me hace pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional. Y no me creo mentiras fácilmente, puedo ver a través de esas mentiras".

—"Si hubiera sido como otros no hubiera comenzado la huelga escolar, no creo que me hubiera preocupado tanto por el cambio climático"."Si no empezamos a cuidar la Tierra, morimos": "Hay muchas cosas a las que quiero dedicarme cuando sea mayor". "La política me parece muy interesante y es una forma de marcar la diferencia. Pero insisto: cuando sea lo suficientemente mayor para convertirme en política, ya será demasiado tarde".

—"Nuestros padres discuten sobre el final de Juego de Tronos mientras el planeta se quema"

—"Hoy los niños y adolescentes estamos luchando por nosotros mismos, pero tantos de nuestros padres están ocupados discutiendo si tenemos buenas notas, una nueva dieta "Es la crisis más importante que ha enfrentado la humanidad jamás"

—"Quiero que escuchen a los científicos. Y quiero que se unan detrás de la ciencia. Y luego quiero que actúen""Por favor, guarden sus elogios. No los queremos

—"Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy de los afortunados"."La gente está sufriendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando"."Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?".

Estas han sido las diez perlas que Greta Thunberg ha dicho en la Cumbre celebrada en Nueva York, contra el cambio climático.

El síndrome de Asperger (SA) es un trastorno neurobiológico, conjunto de características mentales y de conducta que forma parte de los trastornos del espectro autista,​ nombrado así en memoria de Hans Asperger, médico austríaco (DSM V)

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es un trastorno de ansiedad, caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes, que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación, y conductas repetitivas denominadas compulsiones, dirigidas a reducir la ansiedad asociada.(DSM V)

Los trastornos alimenticios o trastornos de la conducta alimentaria (TCA) engloban varias patologías crónicas y progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad consisten en una gama muy compleja de signos entre los que prevalece una alteración o distorsión de la auto-imagen corporal. (DSM V)

Creen de verdad de la buena que nuestro Mundo puede estar en manos de una criatura con estas deficiencias, no hablo de gestos histriónicos o sobre actuación —Son propios de su enfermedad— Si la pobre niña Greta, no estuviera manipulada, y consentida tal manipulación por sus papás, no veríamos el espectáculo.

Gretita, una niña de 16 años, debe preocuparse de vivir cada instante, ¡que te coloquen en ese tinglado… no es de recibo! Estarías en Bachiller, deseando entrar en la Universidad, disfrutar de la vida, enamorarte, quizá sufrir el primer dolor, pero no te preocupes, el "amor a esos años, con otro se cura”, ir a clase todos los días, y no tomarte uno de vacaciones en señal de protesta… ¡porfa hija, porfa, te pasas!. Ha sido una muy buena puesta en escena, el guión lo sabías de carrerilla. La exposición pública magnifica, te codeaste con jefes de gobierno, y desafiaste al poder multinacional… lo has conseguido ¿o no?

Ahora me hago otras preguntas:

—"Es hora de que nos preguntemos si estamos usándola e incluso sacrificándola por lo que percibimos como un bien. Convirtiéndola en una marioneta, un juguete roto

—"Si es una niña con sus propias ideas, a esa edad lo dudo ¿por qué tendemos a pensar que la están instrumentalizando?"

Los padres tenemos responsabilidades sobre nuestros hijos, cuando son menores, ¿Qué ocurre con tus papás que no dicen ni pio y eso que tu mami es cantante y el papi actor? Y dejan sus fenomenales profesiones por seguirte…Silencio, se cobra.

En los países africanos los jóvenes pasan hambre y sonríen Greta, mientras tú vives en un país de lujo disfrutando de todas la comodidades. No me valen tus lágrimas por el futuro del planeta o por tus sueños perdidos. Repulsivo.

Esta especie de lideresa es precisamente lo que el movimiento ecologista necesita. No se entiende como una niña tan vulnerable es abandonada por sus padres a una vorágine social que puede destruirla. Los jóvenes son idealistas, pero son también vulnerables, maleables, manipulables… no creo que los mayores tengamos la ingenuidad de los jóvenes, para no dar por hecho que esta adolescente sueca está dirigida, financiada, sostenida, auspiciada, con la ayuda inestimable de los medios de comunicación de lo políticamente correcto, en manos del neo marxismo cultural.

Para finalizar pequeña, un breve comentario.

En cualquier caso, Greta, no nos hables del apocalipsis, ya lo hizo Juan, sí, el evangelista, y no le comprendemos,¡ y mira que hace años que al buen Juan se le ocurrió hablar del final..! ¿O no era eso lo que quiso decir San Juan en el Apocalipsis? Ese día hice pellas igual que tú, por motivos más lúdicos. Mira monina, lo del tan cacareado '”cambio climático' no es achacable al hombre, según opinión de científicos. Estos concienzudos señores, aseguran que desde siempre se han producido cambios climáticos en la Tierra. Los grandes glaciares, las terrible sequias, las grandes épocas de lluvia… y seguimos aquí. Osea qué, disfruta, cuidate mucho, que mañana, nunca sabemos si va llegar. Aprovecha la resiliencia, para otras cositas.