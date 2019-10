Footers confirma que no televisará el Salamanca UDS-Unionistas

Martes, 1 de octubre de 2019

La empresa asegura que es una decisión del club del Helmántico “que tenemos que respetar”

El derbi charro de la 2ªB sigue dando que hablar. Tras las quejas en las redes sociales por los precios para los abonados del Salamanca UDS, que incluyen el partido del jueves de la Copa RFEF, que es a las 19.30 horas, lo que impide que muchas personas puedan acudir por motivos laborales, también se extendía el malestar porque el encuentro ante Unionistas no se pueda ver por Footers.

La plataforma televisiva había asegurado este verano que ofrecería todos los encuentros en casa de los blanquineros, pero este ante Unionistas, no estará incluido en el lote. “Al respecto decir que lamentablemente, el Salamanca decidió que su encuentro contra el Unionistas no se emita. Es una decisión ajena a Footters que tenemos que respetar. No nos será posible ofrecerlo”, manifestaba Footers este martes.