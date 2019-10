Aunque soy de los cascarrabias que rompen las cadenas de Whatsapp y no aceptan los retos en Facebook, hace tiempo me hizo gracia una petición de obras y/o autores que nos habían marcado. Como creo que me quedó una recomendación curiosa, ahí les va una lista que es más de autores que de libros pero que, sobre todo, es una especie de película.

Inicio con Antonio Machado y Miguel Hernández (me los sigo encontrando al escribir, por algo será).

Luego, El bosque sumergido, novela de mi maestro y amigo Julio Vélez, cuya poesía también recomiendo, claro; elijo la novela porque en ella y con ella me encontré mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento que significó acordarme de él acá, en esta orilla a la que por él vine. Y me quedé.

Seda, de Baricco, me impactó, no pude soltarlo.

He disfrutado siempre Le petit Nicolas, de Sempé-Goscinny y toda la colección; también de Manolito Gafotas, de Elvira Lindo; y, por supuesto, El principito, de Saint-Exupery.

De García Márquez: Crónica de una muerte anunciada, Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera.

Muy recomendable es Ibargüengoitia; añado a Rius y, por qué no, a Luis Spota; con ellos, y con Chava Flores, Brozo y Taibo II, empecé a hacerme mexicano, más que a entender México... Ya sé que no todos son libros o autores "literarios", pero me pareció pertinente la contextualización, al igual que señalar que no reniego de haber leído a Taibo II, hace no mucho lo recomendé y, eso sí, la obra es una y el autor… pues afecta a su obra y se creyó su personaje. Pero eso es otra historia.

Desde luego, La Feria y Confabulario, de Arreola, junto a El llano en llamas y Pedro Páramo, de Rulfo... Y la poesía de Pacheco y Castellanos... Y sus novelas: Balún Canán y Las batallas en el desierto explican tantas cosas sin buscarlo...

Pensando la lista me he acordado de Zalacaín el aventurero, de Baroja, lo leí varias veces en la adolescencia... Tendría que releerlo. Como Mujercitas, sí, lo leí, y bastantes veces. Y lo disfruto.

Acordarme de estos me llevó más atrás, a los de Enid Blyton: sin ellos, no habría llegado a otros... El primer “libro libro” que leí fue, y a mucha honra, Los Cinco en la isla de Kirrin. Con siete u ocho añitos.

Creo que no hace falta señalar que la lista es de Nacho el lector, no del que estudió Filología; por eso ha salido algo “sacrílega”: es asunto de gustos y preferencias, nada más... Vamos, que no he incluido "Hamlet" o los sonetos de Shakespeare, y juro que también es un autor que me impactó, como lo hizo, muchos años después, Auden...

¡Coño!, y el Quijote, y "El Licenciado Vidriera", y los sonetos de Quevedo... Lo dicho, todo empezó en una isla.

Debe ser por eso que me gusta tanto el mar.

