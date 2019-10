¿Qué es y cómo se transmite la hepatitis C? 

Martes, 1 de octubre de 2019

La prueba para detectar la hepatitis C, una enfermedad hepática causada por un virus, consiste en una analítica de sangre

Las hepatitis son enfermedades prevenibles y tratables. Actualmente hay vacunas para la hepatitis A y B, no así para la hepatitis C. Una enfermedad silenciosa, ya que tras la infección inicial aproximadamente un 80% de los casos no presentan síntomas. Se puede curar, pero es necesario que la población conozca la enfermedad para poder diagnosticarla. La prueba para detectar la hepatitis C consiste en una analítica de sangre.

La hepatitis C es una enfermedad hepática (del hígado) causada por un virus (VHC) cuyas manifestaciones pueden variar entre una dolencia leve y una enfermedad grave. Por lo general, la infección aguda es asintomática y aproximadamente una de cada tres personas infectadas eliminan el virus espontáneamente sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, las hepatitis agudas sin tratamiento evolucionan a crónicas aproximadamente en un 55-85% y pueden desembocar en cirrosis, insuficiencia hepática y hepatocarcinoma, siendo las hepatitis crónicas por hepatitis C la causa principal de cirrosis y trasplante hepático.

El periodo de incubación de la hepatitis C puede variar de dos semanas a seis meses. Aquellos con sintomatología aguda pueden presentar fiebre, cansancio, inapetencia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orinas oscuras, heces claras, dolores articulares e ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos).

¿Cómo se transmite?

La hepatitis C no se transmite por contacto directo (tocarse, abrazarse, besarse), por la tos o el estornudo, ni por compartir alimentos o bebidas. El virus de la hepatitis C se transmite principalmente por sangre, por la exposición de la piel o de mucosas y fluidos sanguíneos afectados con el virus.

Para eliminar las hepatitis víricas como problema de salud pública el diagnóstico precoz es clave, tanto para evitar la progresión de la enfermedad hepática como para frenar la transmisión de la infección. La detección de anticuerpos frente al hepatitis C mediante una analítica de sangre supone el primer paso en el diagnóstico de la infección. La hepatitis C se puede curar por completo gracias a los nuevos tratamientos.