Incidente en el Recinto Ferial durante la degustación popular

Declaraciones hechas públicas por la hija de la persona accidentada Hoy se ha repartido para comer una degustación de patatas revueltas en el recinto ferial, mientras comíamos mi padre (una persona con movilidad reducida por padecer esclerosis múltiple), se ha tropezado con una piedra que intentaba tapar unos hierros que salían del suelo muy peligrosos, y ha estado a punto de hacerse mucho daño, aunque sólo ha quedado en un susto... Al ver en estado en el que estaba la zona, se han acercado gente (incluso la prensa se ha acercado a fotografiar el estado en el que estaban los hierros) a decirle a la alcaldesa que por favor tuvieran cuidado y que arreglaran eso que podría ser peligroso... a lo que la alcaldesa con mucha, pero que MUCHA prepotencia, nos ha dicho a todos los que estábamos: - “Esto ya lo habrían dejado así los de antes no es mi culpa así que protestarlos a ellos” Me ha parecido vergonzoso, en lugar de molestarse por la Salud de la persona que se ha caído y decir “lo siento, no se preocupen que en cuanto podamos lo arreglaremos”.... ha sido arrogante, prepotente y chula a más no poder... es vergonzoso el comportamiento de esta señora, no podemos tener una alcaldesa que en lugar de molestarse por sus ciudadanos sólo le importa quitarse cosas de encima y echarle la culpa a otros además de ser una maleducada y prepotente! Es una vergüenza como nos ha contestado y hasta personas que no eran de Béjar sino de Candelario y de otros sitios han dicho que la contestación ha estado fuera de lugar, además de haber pasado olímpicamente de la salud de quien se había caído