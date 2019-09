La XXI edición del Manhattan Short Film Festival se podrá vivir en Salamanca a partir del martes

Domingo, 29 de septiembre de 2019

El Museo del Comercio acogerá las proyecciones que tendrán lugar desde el 1 hasta el 4 de octubre en dos sesiones diarias, 17.30 h y 20.30 h

Salamanca vuelve a participar, a partir del próximo martes, 1 de octubre, y por décimo año consecutivo, en la edición 22ª edición del Manhattan Short Film Festival. Un festival que exhibe los mejores cortometrajes del mundo en más de 250 ciudades, y en el que los espectadores de Salamanca podrán votar por su corto. El Museo del Comercio vuelve a ser el escenario de la proyección de los cortos. Debido a la amplia aceptación que ha tenido el festival entre el público se vuelto a optar por realizar dos proyecciones por día en los siguientes horarios: 17.30 h y 20.30 h; durante los cuatro días, los espectadores salmantinos podrán votar por su corto y actriz o actor favorito entre los nueve finalistas, la entrada es gratuita hasta completar aforo.

Cada espectador recibirá a la entrada una tarjeta de votación en la que se le pide que vote por uno de los cortometrajes proyectados y la actriz o actor, sus favoritos. Al finalizar la proyección las tarjetas de votación se recogen para realizar el recuento. El resultado de las votaciones se centraliza vía email y se remite organización en Manhattan. Tras la suma de todos los votos se anunciará el palmarés, en un acto que tendrá lugar el próximo 6 de octubre en la ciudad de Nueva York. Se espera que más de 100.000 personas de los cinco continentes se reúnan en cines, galerías, museos o cafeterías con el objeto de ver, disfrutar y elegir el corto finalista.

DIEZ CORTOS

Nefta Football Club

Director: Ives Piat

País: Francia

Duración: 17:00

Sinopsis: En el desierto de Túnez dos jóvenes amantes del fútbol encuentran un burro con dos auriculares.

Debris

Director: Julio Ramos

País: U.S.A.

Duración: 14:00.

Sinopsis: Un accidente laboral destapa una oscura trama de tráfico de personas.

Driving Lessons

Directora: Marziyeh Riahi

País: Irán

Duración: 12:48

Sinopsis: El cortometraje narra lo difícil que le puede resultar a una mujer obtener el carnet de conducir.

Tipped

Directora: Alyse Leite Rogers

País: Canadá

Duración: 13:48

Sinopsis: Una camarera de un exclusivo restaurante prepara una cruel venganza contra una mesa de clientes.

Sylvia

Director: Richard Predegast

País: Reino Unido.

Duración: 15:12

Sinopsis: Nuestro coche, uno más de la familia.

The Match

Directora: Pia Andell

País: Finlandía

Duración: 15:38

Sinopsis: Un partido de tenis entre dos amigas se acaba convirtiendo en una insana competición.



Malou

Director: Adi Wojaczek

País: Alemania

Duración: 14:00

Sinopsis: Rechazada por una famosa escuela de baile, Malou tiene la oportunidad de demostrar que está destinada a tener una gran carrera como bailarina.

This Time Away

Directora: Magali Barbe

País: Reino Unido

Duración: 14:00

Sinopsis: Un anciano vive como un recluso, atormentado por su pasado y el recuerdo de la familia que una vez tuvo, hasta que llega un visitante no humano e interrumpe su aislamiento.



A Familiy Affair

Directora: Florence Keith

País: Reino Unido

Duración: 14:00

Sinopsis: Cuando Annabelle se despierta sola en la habitación de un extraño en su 30 cumpleaños, piensa que el día no puede empeorar, hasta que llega Bernard…

At the End of the World

Director: Fon Davis

País: U.S.A.

Duración: 13.08

Sinopsis: En un futuro apocalíptico, un solitario trabajador gubernamental encuentra consuelo con un soldado durante la última Guerra Mundial. Pero su futuro juntos se ve amenazado cuando el soldado vuelve a la batalla.



Varios de los cortometrajes finalistas de pasadas ediciones del Manhattan Short Film Festival han ganado posteriormente el Oscar en la categoría de cortometraje y han optado a nominaciones en certámenes tan importantes como el Festival de Sundance o los Bafta británicos. Esto ha llevado a que el Manhattan Short Film Festival se haya convertido en la mayor colección de los mejores cortometrajes en el mundo hoy en día.

Las ocho ediciones en las que se ha realizado el festival en Salamanca ha sido un éxito absoluto de público, ya que las proyecciones han supuesto un lleno de los sitios donde se han proyectado.

Más información en www.msfilmfest.com