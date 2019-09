El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos participa en un proyecto europeo sobre la protección del patrimonio cultural 

Domingo, 29 de septiembre de 2019

El Ayuntamiento de Salamanca muestra su experiencia durante la primera ‘Jornada nacional sobre la prevención del riesgo de desastres en el patrimonio cultural’

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Salamanca participó esta semana en Madrid en la primera ‘Jornada nacional sobre la prevención del riesgo de desastres en el patrimonio cultural’, dentro del proyecto europeo Proculther (Protecting Cultural Heritage from the Consequences of Disaster). La protección del patrimonio cultural frente a los desastres es un sector de la protección civil relativamente nuevo, sin embargo las graves pérdidas sufridas en las últimas décadas han puesto en evidencia la necesidad de anticipar, planificar y reducir el riesgo, con el fin de poder llegar a las generaciones futuras el patrimonio cultural generado a lo largo de la historia y así fortalecer su resiliencia.

Salamanca ya es un referente nacional en esta materia a través de su Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, disponiendo de un Plan de Actuación con el fin de saber cómo actuar en caso de siniestro, como incendios o inundaciones, y la necesidad de coordinarse con los operativos disponibles en cada caso, trabajo que se comenzó en 2007 con el resto de del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Ahora la Comisión Europea quiere impulsar una acción coordinada en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. A partir de las experiencias disponibles y las capacidades existentes, como las de Salamanca, el proyecto analizará el estado del arte en la protección del patrimonio frente a los desastres en cada uno de los países socios, que posteriormente serán contrastados en un encuentro internacional, donde se identificaran los elementos clave para el desarrollo de una metodología común.