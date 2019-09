Álex Morales firma un hat-trick en el buen debut liguero del III Senior

Sábado, 28 de septiembre de 2019

El emblemático Pabellón de La Alamedilla de Salamanca fue escenario en la tarde sabatina del debut liguero del III Senior, que consiguió su primera victoria en un partido que tuvieron controlado más o menos en todo momento frente al Intersala, cuyo rendimiento era toda una incógnita para los mirobrigenses antes de empezar el choque, ya que no tenían referencias suyas de pretemporada, salvo que habían fichado varios jugadores procedentes del San José.

EL PARTIDO

Para demostrar que no había nada que temer, el III Columnas decidió salir apretando arriba, aunque a la postre la presión no fue la clave del encuentro. Los primeros minutos fueron de cierto tanteo, con ocasiones medianamente peligrosas para ambos equipos (alguna más para el III Columnas que para el Intersala), sin que ninguno consiguiese desnivelar el choque a su favor, hasta que en el 8’ Álex Morales dio el primer golpe de la tarde colocando el 0-1.

Acto seguido cayó el 0-2, obra del mismo jugador, finalizando una pared con Jorge Crespo tras haber robado previamente el balón. El jugador con el que hizo esa pared, Jorge Crespo, puso el 3º de la tarde con el encuentro ya más avanzado, en el penúltimo minuto antes del descanso.

En el paso por vestuarios, el III Columnas habló de salir fuertes en defensa, pero en poco más de un minuto el Intersala logró perforar la portería de los mirobrigenses, que respondieron bien, anotando Marcos al minuto siguiente el 1-4. Con ese resultado se estabilizó el partido, que volvió a agitarse con el 2-4 de los locales en un lanzamiento de penalty tras una mano.

De nuevo el III Columnas reaccionó bien, colocando al minuto siguiente el quinto de su cuenta, obra de Viru en una acción a la contra tras haber robado el balón (Viru anotó en su segunda intentona, ya que la primera la despejó el guardameta). Con 2-5, los mirobrigenses tenían dominado el partido, siendo el principal problema que poco después se colocaron con 5 faltas, acabando por cometer una 6ª que supuso un doble penalty que los locales no desaprovecharon.

El Intersala puso portero-jugador (cuando quedaban unos 3 minutos), pero no inquietó demasiado en lo que a ocasiones se refiere al III Columnas, que acabaría por lograr un sexto tanto, obra de Álex Morales, que de este modo finalizó la tarde con un hat-trick.

ZONA MIXTA

El técnico mirobrigense Fita explicó tras el encuentro que lo habían tenido “más o menos controlado”, estando siempre el Intersala a dos goles de diferencia como mínimo. El problema fue que les faltó “un poco de intensidad”, precisamente por esa circunstancia de tener el partido bajo control. Eso hizo que, en caso de haber estado más atinados con las ocasiones, “lo podíamos haber matado, y podía haber sido un 3-8 si lo hubiéramos roto”.

En próximos partidos que tengan ese mismo guión, “deberíamos intentar romperlo para que al final no pase nada raro y no pasar apuros”, aunque en esta ocasión, “el resultado no ha estado en peligro”. En todo caso, Fita considera que ha sido un buen primer partido: “estamos contentos”, siendo la idea seguir “mejorando poco a poco”.

Su siguiente choque, el primero en casa del nuevo curso, será el próximo domingo 6 a las 17.30 horas en Conde de Foxá frente a La Bañeza. En ese encuentro, “esperamos subir un poco la intensidad en la defensa, porque hoy hemos estado un poco bajos; hemos robado balones en primera línea y no hemos achuchado, y hay que mejorar las transiciones tras robo, que hoy no las hemos hecho muy bien”.