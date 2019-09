La chorrada del mes

304

Hasta Emilio, el camarero, cree que es para regar y no echar gota.

Anda PPedro Sánchez haciendo campaña por el mundo y se despacha en una entrevista concedida a la CNN, diciendo más o menos, que Felipe VI encarna el espíritu de la II República. Y se quedó tan oreao.

Identificar república y monarquía, viene siendo tan utópico como afirmar que el PSOE de Sánchez es izquierda, o que el socialismo y el progresismo son la misma cosa.

No hay vino, por bueno que sea, que me quite el mal sabor de boca que me deja escuchar las tonterías de este candidato, las mamarrachadas del PPresidente en funciones y las mentiras de alguien que se descalifica cada vez que habla.

Qué gran oportunidad perdió el psoecialista para estar callado.