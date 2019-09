La Sala de la Palabra acogerá el lunes la presentación del libro ‘La senda del tigre’, una publicación de Fernando Salinero

Sábado, 28 de septiembre de 2019

La Sala de la Palabra del Teatro Liceo acogerá, el próximo lunes, la presentación de “La senda del tigre”, una publicación de Fernando Salinero. Será a las ocho de la tarde y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Este libro cuenta la fábula de una oveja que un día se da cuenta de que no forma parte del rebaño, que siente que la vida es mucho más de lo que le han contado. A través de la aventura de esta oveja, que descubre que tiene un corazón de tigre y lucha por transformarse, empieza a vislumbrarse muchas de esas cosas que nunca nos han contado.

Tal como explica el autor, “si al leer este libro sientes algo especial, quizá también seas tú uno de esos miles de “TIGRES” que buscan entender mejor la vida y el mundo. Porque ser tigre u oveja no es destino marcado; es una elección. La pregunta es: ¿Tú qué eliges ser?”.

¿Alguna vez has sentido que no formabas parte del rebaño, que tenías muchos sentimientos que casi nadie comprendía? ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde decides tú tu vida o la decide la sociedad por ti? ¿Te has preguntado qué es la libertad? Y más importante que eso, ¿quiere todo el mundo la libertad?

Si alguna de estas preguntas resuenan en tu interior, este libro te planteará opciones vitales, te hará replantearte muchas cosas y te ayudará a descubrir que no es necesario aceptarlo todo solo porque te digan que las cosas son así. Y que, probablemente, cada uno de nosotros tiene un camino fascinante que descubrir.