Roberto Aguirre: “Estoy indignado. Hemos perdido el partido por una decisión inexplicable del árbitro”

Sábado, 28 de septiembre de 2019

El entrenador de Unionistas de Salamanca mostró sus impresiones a la finalización del encuentro ante la Cultural Leonesa

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas, atendió a los medios de comunicación a la finalización del polémico partido entre Unionistas y la Cultural y Deportiva Leonesa.

Derrota dura: estoy indignado. Este partido lo perdemos tras la decisión inexplicable del árbitro. Se va de aquí sin ningún problema. ¿Quién repara esto?. Pita un penalti que ha visto solo él. Expulsa a un jugador y encima les pones el penalti a ellos. Si pierdes que sea porque te gana el rival, pero es que hoy salgo de muy mala leche. Hicimos un buen partido, compitiendo bien contra la Cultural. Teníamos el partido controlado y encaminado para ganar, pero hemos sido perjudicados. Es una decisión de demasiada influencia que no tiene reparo.

Jugada del penalti: he preguntado qué quién había visto el penalti. No entiendo la decisión. Zubiri me dijo que le da en el pecho. Lo perdemos para el siguiente partido. No podremos recurrir porque es difícil encontrar una imagen. El árbitro tendría que poner que se ha equivocado en el acta. Te joden un partido y el que viene. Estoy cabreado por eso. A partir del penalti nos costó mucho. Hasta ese momento estaba contento.

Buen partido hasta el penalti: la idea era que no estuvieran cómodos, que no jugaran con posibilidades. Nosotros no debíamos recular y estar juntos. Con balón había espacio y así vino el gol. Nos sentíamos cómodos ante un rival muy bueno. En el segundo tiempo pudimos haber matado el partido. David la tuvo, pero bueno, para ser la Cultural estabámos satisfechos y contentos.

Estado de Javi Navas: esta semana arrastraba molestias y sabía que no aguantaría todo el partido. No tendrá problemas para llegar al derbi.