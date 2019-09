El Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes promueve la creación de un centro comarcal de Formación Profesional Agraria

Viernes, 27 de septiembre de 2019

Con el objetivo último de luchar contra la despoblación, el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes ha hecho pública su propuesta para impulsar en la comarca de Vitigudino un centro de formación profesional agraria que complemente la oferta formativa que se ofrece en los dos centros existentes en la actualidad en la provincia.

Este proyecto estaría directamente relacionado con el mundo de la educación y de la formación profesional, en este caso de la agraria, donde existen 11 ciclos formativos de distinto grado y de los que en la provincia Salamanca tan solo se ofertan cinco de estos títulos profesionales en dos centros formativos, es decir “menos de la mitad”, y solo uno de estos centros de FPA “es un centro público, el Instituto de Educación Secundaria Torres Villarroel en Salamanca”, recuerda Rodríguez, y al que se suma el Centro Integrado de Formación Profesional Lorenzo Milani en Cabrerizos, centro privado concertado.

La oferta formativa que pretende el alcalde de Villavieja estaría orientada a los ciclos formativos que no se ofrecen en Salamanca: Ciclo de Formación Básica de Actividades Agropecuarias, Ciclo de Formación Básica de Aprovechamientos Forestales, Ciclo de Grado Medio de Actividades Ecuestres, Ciclo de Grado Medio de Producción Agroecológica, Ciclo de Grado Medio de Producción Agropecuaria, y Ciclo de Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural.

Jorge Rodríguez recuerda que en un mundo cada vez más competitivo y exigente, la cualificación y las competencias profesionales serán un requisito imprescindible y una apuesta de futuro, y “estas “graves carencias en la oferta educativa de la Formación Profesional Agraria no solo no favorecen un desarrollo eficaz de este sector vital de la economía salmantina, sino que lejos de paliar o frenar la despoblación lo que hace es contribuir a la misma, pues obliga a los potenciales jóvenes agricultores y ganaderos de nuestras a tierras a buscar esa formación y prácticas en empresas lejos de las instalaciones ya implantadas en nuestra comarca”.

Como responsables municipales, “debemos impulsar las acciones que estén dentro del campo de nuestras competencias y exigir al resto de las administraciones públicas que ejerzan las suyas propias con la responsabilidad y la eficacia necesaria para que nuestras tierras no se vean permanentemente desfavorecidas y olvidadas como lo han venido siendo a lo largo de las últimas cuatro décadas. Si no lo exigimos nosotros, nadie vendrá a sustituirnos. Y como no ha peor gestión que la que queda por hacer y nosotros nos hemos comprometido a trabajar por Villavieja de Yeltes en particular y por la comarca en general, vamos a trabajar para sacar este proyecto adelante”, sentencia el regidor.

Sobre la puesta en marchad el proyecto, Rodríguez señala que “no propondremos realizar una inversión imposible y utópica, que sirva como excusa a la administración competente para posicionarse en contra, que en este caso es la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León… Si no que nuestra propuesta será relativamente sencilla de implementar y con un poco de voluntad política, podría ser una realidad en un par de años, porque no propondremos construir un nuevo edificio y unas nuevas instalaciones, sino que nuestro proyecto será optimizar el uso de las infraestructuras y los recursos que ya tenemos”.

A este respecto recuerda que “en nuestra comarca disponemos de dos Institutos de Educación Secundaria, el IES Tierras de Abadengo, de Lumbrales y el IES Ramos del Manzano, de Vitigudino. Disponemos además de otras infraestructuras educativas y de miles de hectáreas de terrenos de propiedad pública, gestionada por las administraciones locales, disponemos en el entorno de muchas empresas del sector con las que concertar una verdadera Formación Profesional Dual y sobre todo, disponemos de miles y miles de hectáreas de altísimo valor ecológico en las que desarrollar de forma óptima las nuevas e irreversibles directrices de la Política Agraria Común europea, la famosa PAC, que potenciará con estímulos económicos a las producciones agroecológicas, que es precisamente uno de los ciclos formativos de los que carecemos en nuestra provincia”.

Proyecto con carácter comarcal

Para el alcalde de Villavieja, con esta noticia “se pone en marcha este proyecto y lo que toca ahora es iniciar las gestiones, así que en las próximas semanas nos pondremos en contacto con los ayuntamientos de la comarca, para brindar a todos la posibilidad de respaldar el proyecto; celebraremos alguna reunión informativa con los que muestren interés y, si así lo estiman oportuno, constituiremos una plataforma que lo apoye y lo impulse políticamente”.

Asimismo, Rodríguez añade que “también nos pondremos en contacto con los centros educativos del entorno para exponerles el proyecto formalmente y valorar su interés en participar en su desarrollo. Implicaremos a la Diputación de Salamanca y a las empresas locales del sector para que nos ayuden a impulsarlo y terminaremos presentando un proyecto sólido y arropado, ante la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que será quien deba autorizar su puesta en marcha, cuando se cumplan todos los requisitos”.

Con este proyecto, Jorge Rodríguez pretende lograr un “impacto supramunicipal implicando a otros pueblos y organismos de la comarca y cuyo último objetivo es luchar contra la despoblación y revertir las sinergias que la han generado”. En cualquier caso, es consciente de que el proyecto del CFPA “no será una solución definitiva ni mágica contra el grave problema de la despoblación, generador del resto de problemas”, pero se muestra convencido de que esta propuesta podría aportar una “componente positiva en ese gran reto de la lucha contra la despoblación y constituirse como ejemplo de acciones concretas necesarias para resolverlo definitivamente”.