Significativa incidencia de la Huelga Mundial por el Clima en los institutos mirobrigenses

Viernes, 27 de septiembre de 2019

La huelga convocada este viernes a nivel mundial para intentar salvar el planeta, reivindicando a las autoridades que tomen medidas para luchar contra el cambio climático, también se ha dejado sentir en Ciudad Rodrigo, y más concretamente, en los institutos de educación secundaria, donde faltaron bastantes alumnos a lo largo de la mañana, con una incidencia mayor a la que tuvo la anterior huelga por el clima el pasado mes de marzo.

Por un lado, en el IES Fray Diego Tadeo se ausentaron en la mañana del viernes un total de 110 alumnos (alrededor del 30% del total). Por cursos, en 1º y 2º de la ESO no tuvo incidencia (no tienen derecho a la huelga por sí mismos); en 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato faltaron muchísimos alumnos; mientras que los de 2º de Bachillerato sí acudieron a clase para no perder sesiones en un curso decisivo en sus vidas.

Un pequeño grupo de los alumnos que sí estuvieron en el centro en la mañana del viernes participaron en una manifestación de protesta que hubo en el patio a la hora del recreo. Con esta manifestación cerraron una serie de actividades especiales desarrolladas durante estos días, como un minuto de silencio por el Planeta Tierra, el visionado de películas o documentales relacionados, o el lucir ropa verde.

Mientras, en el IES Tierra de Ciudad Rodrigo, la incidencia total de la huelga fue de un 50-60%. En 1º y 2º de la ESO el impacto fue residual; en 3º y 4º de la ESO faltó aproximadamente el 70% del alumnado; en Bachillerato el seguimiento fue desigual (algún grupo faltó al completo mientras que otros sí acudieron); mientras que en los ciclos no tuvo apenas incidencia salvo en alguno de los grupos de FP Básica donde hubo un 70% de ausentes.