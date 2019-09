El Ayuntamiento encadena el cuarto año consecutivo con déficit presupuestario

Viernes, 27 de septiembre de 2019

En la cuenta general del ejercicio 2018, el resultado del remanente ha sido de -144.216 euros

El Ayuntamiento de Alba de Tormes sitúa por cuarto año consecutivo su remanente de tesorería en números rojos al cierre del ejercicio anual. El remanente de tesorería es un saldo que permite conocer, al final del ejercicio, la solvencia o capacidad económica que tiene una administración para afrontar sus deudas.

En la cuenta general del ejercicio 2018, el resultado del remanente de tesorería ha sido de 144.216 euros negativos, mientras que en 2017 fue de 114.819 euros negativos, de 73.000 euros negativos en 2016 y en 2015 de 36.000 euros negativos.

Sin control del gasto

“Se ha gastado más de lo que se debía y sin contar las muchas facturas que no están presupuestadas. En esta comisión ustedes se abstuvieron de aprobar inicialmente la liquidación de su propio presupuesto”, explicó Fernando Patrocinio, concejal de Economía, lo hizo dirigiéndose a Jesús Blázquez.

“Ambos”, en referencia a la abstención, fue la respuesta de Jesús Blázquez. Por su parte, el concejal de Economía explicó que el equipo de Gobierno actual había hecho “lo coherente” porque “lo normal es que el grupo que estaba en el gobierno que ha aprobado sus presupuestos y ha desarrollado una gestión en base a los mismos, lo apruebe y que el grupo que ha estado en la oposición en aquel momento se abstenga”. Patrocinio detalló que la aprobación de la liquidación “tuvo que salir adelante con los grupos que gobiernan y ustedes se adhirieron después”.

Remanente de tesorería negativo

Respecto a un nuevo remanente de tesorería negativo para gastos generales, el socialista Jesús Blázquez explicó que “es un ratio, un dato que lo que mide es la solvencia municipal, solvencia que ha existido con mayor deuda y que ahora con menor seguirá existiendo”.

Blázquez excusó el remanente de tesorería negativo a la existencia de un saldo de dudoso cobro de 324.000 euros. Mientras que por su parte, Fernando Patrocinio le recordó que existían también cantidades de facturas “que no se pueden pagar porque no están presupuestadas, ni tampoco contabilizadas”. En este caso, apuntó el concejal de Economía, “ya no sería saldo de dudoso, sino saldo de dudoso pago por parte del Ayuntamiento”.