Pablo Cortés, sobre las críticas de la afición: “Intento aislarme de todo”

Viernes, 27 de septiembre de 2019

Pablo Cortés, entrenador del Salamanca UDS, analizó en la sala de prensa del Helmántico el duelo contra el Burgos de este domingo en una complicada visita a El Plantío.

Bajas: “Carpio ha sentido una molestia y hay que valorarlo. Estamos pendientes de si se recupera por completo o no. Chatón ya ha entrenado, aunque no con el grupo. Ulises ha entrenado con el grupo y Ubis ha sufrido una recaída”.

El Plantío: “Tenemos que ser compactos, que haya equilibrio y que no encajemos goles. Un equipo que quiere ganar no puede encajar goles todos los días y debemos generar ocasiones para marcar. No podemos precipitarnos como hicimos en el último partido”.

Burgos, tocado: “Sabemos que es un gran equipo. No podemos ir con la idea de que están mal porque individualmente son de otra categoría. Nosotros vamos a jugar nuestras bazas y queremos aprovecharnos de sus debilidades. No nos podemos relajar y tenemos que competir desde el primer momento. Ellos no se esperaban tener este inicio”.

Ritmo: “Les cuesta tener un ritmo constante y han cambiado muchas cosas desde las cuatro primeras jornadas. Ellos están buscando soluciones. Debemos pensar en nosotros porque nuestro juego no ha sido bueno”.

Tres centrales: “A lo mejor alguna vez sí me lo planteó… Tenemos muchos recursos en la plantilla y puede que juguemos con carrileros. Es una posibilidad que no se descarta”.

Jugadores: “Hemos incidido en el juego y un gol en contra no nos tiene que pesar tanto. Cada gol es una losa y tenemos que ser mentalmente fuertes. Tenemos que mejorar en ciertos aspectos del juego”.

Calderón: “Yo intento hablar con todos los jugadores de forma individual. Se les pide que sean profesionales, que trabajen… Las expectativas del cartel del futbolista son muy altas. No es una situación que me preocupe; hay que tener paciencia”.

Ansiedad: “Yo soy de aquí y sé como somos. Entiendo lo que es el ambiente en Salamanca. Yo estoy tranquilo, aunque hay unas expectativas altas. La clasificación ahora me importa poco”.

Jehu Chiapas: “Queremos que todos los futbolistas estén a un nivel muy alto. Le conozco muy bien y sé lo que da. Tiene que ser importante. No es una situación crítica”.

Cuestionado: “No… Intento aislarme de todo. Cuando se dan las cosas bien, todo son palabras bonitas; pero cuando no se dan bien… habrá críticas. No me levanto pensando si me critican o halagan. No me centro en nada más. Lo hacía cuando ganabámos y también ahora. Intento no mirar tanto las redes sociales. Estoy tranquilo en ese sentido”.

Redes sociales: “Hay algunas que ni las uso. Sé que hay comentarios que no presto mucha atención. Es el pan de cada día…”.