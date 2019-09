Roberto Aguirre: “Esperaremos hasta el final por De la Nava, aunque no es fácil que pueda jugar”

Viernes, 27 de septiembre de 2019

El técnico de Unionistas de Salamanca compareció en rueda de prensa en la previa al encuentro que disputará su equipo frente a la Cultural y Deportiva Leonesa

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, compareció ante los medios de comunicación en la previa al duelo que disputará su equipo este sábado en las Pistas del Helmántico frente a la Cultural y Deportiva Leonesa.

Estado de De la Nava: sigue siendo duda. Hemos querido tenerle con cuidados. Lo mantengo en duda. Hablaré mañana con él y veremos cómo evoluciona. Mañana decidiré. Tiene buenas sensaciones. Su lesión puede cicatrizar en dos días, pero debemos evaluar el riesgo de que juegue. No es fácil que pudiera jugar.

Bajas: Jordan no puede entrar debido a la cláusula que tiene con la Cultural. Los demás estás bien.

Cultural Leonesa: es un equipo que, aunque encaja goles, los hace con mucha facilidad. Tienen a Dioni, Kagawa, Pichín, jugadores muy peligrosos. No queremos que tengan espacios porque son peligrosos. No deben sentirse cómodos. Queremos seguir con la dinámica positiva y darnos una alegría contra la Cultu.

Esconder las cartas esta semana: hay sesiones que van dirigidas al partido y no deben ser públicas. Son como la charla previa al partido. Acumulamos material que podemos utilizar en el partido.

Partido complicado para la Cultural: queremos ser un rival difícil para todos los equipos. El año pasado nos ganaron en un encuentro igualado. En León se lo pusimos complicado y no pudieron con nosotros. Entiendo que a ellos les suponga un partido difícil jugar contra nosotros. Ellos tienen potencial y talento individual para hacer daño como ante Athletic B y Burgos.

Versión de la Cultural: tengo conceptuado al equipo fuera del resultado. Cuando analizo a los rivales no miro el resultado ni lo que pasa en los partidos. En ocasiones es cuestión de lo que pasa en el partido y el acierto que tienen. Son muy buen equipo, con los mejores equipos de la categoría y el plus de que funcionan como equipo. Tienen un gran entrenador que hace funcionar al equipo y potencia las virtudes de los jugadores, top de la categoría. Si le dejas te puede hacer mucho daño. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que podemos hacer en relación a sus argumentos y estar juntos para no darles espacio. Si tienen el balón que lo tengan sus centrales. La Cultural tiene la capacidad de tener el balón en cualquier zona del campo y sacar partido de todo lo que hacen.

Posibles cambios en el once: quiero mantener la incógnita de Carlos hasta el final, pero tampoco me preocupa no contar con él. Para el partido de Calahorra pensé no alinear a Carlos. Tengo mucha gente por delante también. Garrido está con chispa y Guille tiene ganas. Ambos son jugadores que pueden sustituir a De la Nava. No quiero decir lo que vamos a hacer, aunque esperaremos hasta el final por Carlos.

Pensar en el derbi: no pienso en el siguiente partido. Me da igual si mañana pierdo a un jugador para el siguiente partido. Cuando están todos al nivel en el que están, con hambre y con ganas, me lo ponen muy fácil. Me da igual perder mañana a Carlos porque todos están muy bien.

Titularidad de Blais ante el Calahorra: es un jugador poderoso en el duelo individual, pero le falta aún en la toma de decisiones. Tiene que mejorar en ese aspecto. El Calahorra tenía a Chaco, un jugador poderoso, por lo que teníamos que tener dos centrales poderosos y rápidos. Sabía que necesitábamos gente fuerte.

Mismos puntos que el año pasado: no recuerdo las sensaciones de la temporada pasada. Hay partido que te pueden marcar. El año pasado perdimos contra el Castilla, contra el Adarve y nos ganó la Cultural. Te quedas con eso que te puede debilitar a nivel de sensaciones. En aquel momento no tenía un pensamiento negativo. Había gente lesionada y era un escenario diferente. Los futbolistas son de sensaciones. Desde la primera semana de este año he visto al equipo bien posicionado. No se han inmutado ante la derrota. Esta temporada estamos en positivo y nos vemos convencidos de lo que hacemos.