Daniel Sikorski: “Quiero ser tan bueno como el jamón de Guijuelo”

Jueves, 26 de septiembre de 2019

El delantero austriaco ya entrena con el resto del equipo chacinero y ha sido presentado oficialmente esta mañana

El Guijuelo anunció ayer un fichaje de última hora, incorporando a sus filas al experimentado delantero austriaco Daniel Sikorski. El jugador ya está en la villa chacinera y ha sido presentado esta mañana en el Municipal de la villa.

“Mi agente me llamó hace como unos diez días comentando la posibilidad de venir al Guijuelo y me pareció una gran idea. Creo que puedo aportar mucho al equipo”, comenzó Sikorski, que se considera un hombre de área: “No soy lento y creo que tengo habilidad dentro del área, así que espero ayudar a conseguir muchos puntos al equipo. No he pensado en un número concreto de goles, pero espero ser bueno, al menos tan bueno como el jamón de Guijuelo”. Sikorski señaló que tuvo noticia del equipo de la villa por el éxito internacional de la Jamoneta: “La primera vez que supe del Guijuelo fue precisamente por la camiseta del jamón, y ahora estoy aquí, espero estar a la altura del equipo y del jamón".

Daniel Sikorski se está adaptando ahora a los entrenamientos del equipo, acudiendo ya a dos sesiones con el resto de compañeros. Aún es pronto para saber cuando debutará con la elástica verde, pero sí se sabe que ocupará el número 12, único dorsal disponible a estas alturas de la competición.