Alejandro Amenábar reconoce que “lo difícil es dar con la voz interior de Unamuno”

Jueves, 26 de septiembre de 2019

“A lo largo del proyecto me di cuenta de que no solo era una película de Miguel, su vida y pensamiento, sino una película de España”

“Conocía al Unamuno del instituto pero lo difícil es dar con la voz interior, la esencia de ese personaje y en ese sentido es el que hemos tenido que imaginar, un Unamuno que llora en su casa de Bordadores… ese torbellino que finalmente le hizo explotar en el Paraninfo”. Con estas palabras, el director de cine Alejandro Amenábar, explicaba hoy en Salamanca algunos detalles de la película ‘Mientras dure la guerra’, que narra parte de la vida del famoso escritor .

“A lo largo del proyecto me di cuenta de que no solo era una película de Unamuno, su vida y pensamiento, sino una película de España, Miguel ha sido la persona que me ha guiado y quién me ha dignificado a la hora de tratar un tema como este”, añadía.

En cuanto a la grabación en Salamanca, Amenábar destacaba que “la ciudad se volcó con nosotros durante el rodaje, hemos tenido facilidades y la gente que nos esperaba al final del rodaje en silencio sepulcral, ese entusiasmo no tiene previo. Es un honor volver a Salamanca y volver a Unamuno”.

Además, firmaba en el libro de honor de la Universidad de Salamanca, donde escribía lo siguiente: “Sé que no merezco figurar en este libro pero subido a hombros de un gigante de las letras y el pensamiento espero haber contribuido a honrar su memoria. Un abrazo y muchas gracias Salamanca”.

Foto de Lydia González