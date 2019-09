El 7 de octubre finaliza el plazo para solicitar no recibir propaganda electoral 

Viernes, 27 de septiembre de 2019

¿Qué hacer para solicitar que no te envíen propaganda electoral? Te contamos todos los pasos

Casi medio millón de personas han solicitado darse de baja en el Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 23 de septiembre, para no recibir propaganda electoral. Y otra cifra, las más de 650.000 firmas que han sido entregadas en el Congreso de los Diputados dentro de la campaña ‘Si no curras, no cobras’, a través de Change.org, para que los diputados renuncien a cobrar la denominada indemnización de transición tras la disolución de las Cortes. Dos datos que reflejan la indignación ciudadana ante la repetición electoral. Las generales del 10N serán las cuartas en cuatro años, y tendrán un coste de unos 140 millones de euros.

Los ciudadanos que no quieran recibir propaganda pueden solicitarlo hasta el próximo 7 de octubre. Las solicitudes posteriores a esa fecha tendrán efecto pero en las siguientes elecciones que se celebren.

Los pasos a seguir para no recibir propaganda electoral

Estas peticiones tendrán efecto permanente, es decir, también para las elecciones que se produzcan después del 10N, salvo que el elector se manifieste en sentido contrario y solicite en el INE volver a ser incluido en el censo que se reparte a los partidos políticos para que envíen esta publicidad.

Los electores pueden realizar la petición por internet, en la página web del Instituto Nacional de Estadística, en la siguiente dirección: https://sede.ine.gob.es/ce_exclusion_copias

La solicitud se puede realizar también en los ayuntamientos, en las oficinas consulares y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral (OCE). Según el INE, este procedimiento permite la cumplimentación vía web de la solicitud de exclusión o inclusión en las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral.