200 personas asisten a la proyección del documental ‘Antes de que sea tarde’

Miércoles, 25 de septiembre de 2019

Este martes, continuando con la semana de actividades dentro la Huelga Mundial por el Clima organizada desde FFF, se realizó en la Filmoteca de Castilla y León la proyección del documental ‘Antes de que sea tarde’.

En el documental, DiCaprio presenta desde su punto de vista de estadounidense privilegiado todos los problemas a los que se enfrenta el mundo con el cambio climático. Comienza admitiendo su propia ignorancia y realizando esfuerzos para conocer más, viajando por todo el mundo para ver las consecuencias de nuestras emisiones sobre el planeta. Habla con todo tipo de personas, desde granjeros indios e isleños del Pacífico hasta con Obama o el Papa Francisco para buscar soluciones conjuntas y que no dejen fuera la justicia climática, tantas veces ignorada, que implica un hemisferio norte más consumista y, por tanto, con mayor aporte de emisiones, mientras las consecuencias se sienten más terriblemente en el hemisferio sur.

Aunque todo lo que se ve son malas noticias, no falta esperanza en el mensaje. En los hábitos de consumo se puede hacer mucho, reduciendo el consumo de carne de vacuno y cambiándola por carne de pollo. Nuestro carro de la compra funciona también como otro tipo de voto, con el que podemos ejercer cambio. Igualmente importante es la responsabilidad política, no votando a partidos no comprometidos con este dilema masivo. El documental acaba en una nota positiva con un claro mensaje: no es demasiado tarde si entendemos el problema y actuamos de forma contundente.

Tras el documental, se procedió a dar la palabra a las expertas: Mar Marcos, coordinadora del Área de Formación, Participación, Educación y Comunicación Ambiental dentro de la Oficina Verde de la USAL; Pilar de Celis, voluntaria de Intermon Oxfam con un gran conocimiento en consumo y comercio justo; Mabel Asensio Sevilla, doctora en Matemáticas quien dirige el equipo de Simulación Numérica y Cálculo Científico de la USAL dedicándose a desarrollar varios modelos de incendios forestales y de dispersión de contaminantes, y Rodrigo Santa María, profesor de ingeniería informática y gran apasionado de la ecología y eficiencia energética.

En sus intervenciones iniciales, las expertas recalcaron la importancia de llegar a las esferas de poder desde movimientos de la ciudadanía, cada una hablando desde su marco de experiencia.